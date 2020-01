Słoń Ninio wraca do zdrowia po operacji. "Jest trochę obrażony, ale wstał"

Czuje się dobrze i powoli wraca do sił. Słoń Ninio jest już po zabiegu dentystycznym, który przeprowadzili dentyści z RPA. Podali mu kroplówki w 10-litrowych workach i uśpili pięciotonowe "maleństwo". W ruch poszły wielkie młoty, dłuta i wiertarki. Operacja zakończyła się sukcesem, choć "tak głębokich i rozrośniętych korzeni ciosów" lekarze z RPA jeszcze nie widzieli.

Nie dwie, ale aż pięć godzin - tyle trwała szósta operacja dentystyczna słonia Ninio z poznańskiego zoo. Interwencja lekarzy weterynarii to pokłosie sierpniowej operacji, podczas której słoniowi usunięto cios, w którym rozszczelniła się plomba i wdał się stan zapalny. Wtedy usuwanie ciosa zajęło też pięć godzin. Ze względów zdrowotnych słonia trzeba było wybudzić, a operację przerwać.

- To dla nas kolejne bardzo stresujący dzień, ponieważ słoń specjalnej troski, nasz Ninio, musi mieć ponowną operację ze względu na to, że przy usuwaniu ciosa został kawałeczek kości. Jej usunięcie jest konieczne, bo chcemy zapobiec powrotowi infekcji - mówiła w poniedziałek tuż przed operacją Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo w Poznaniu.

Gigantyczny pacjent, sprzęt też

Ninio przygotowywał się do operacji. Dzień przed nią nie dostał żadnego posiłku. - To nie jest dla niego normalne, więc pewnie się domyślił, że coś kombinujemy - mówi Małgorzata Chodyła, rzeczniczka zoo w Poznaniu.

W poniedziałek około godziny 10 zwierzę zostało uśpione. Chodyła podkreśliła, że przeprowadzenie zabiegu u uśpionego, ważącego ponad pięć ton zwierzęcia, nie jest proste. - Żeby wyciągnąć i położyć odpowiednio trąbę słonia przy intubacji są potrzebne dwie, trzy osoby. Do podniesienia i przełożenia nogi, tak by jedna nie przygniatała drugiej, potrzeba sześciu silnych mężczyzn – opowiadała.

Zgrabczyńska dodała: - W ruch poszły kroplówki w 10-litrowych workach i duże ilości środków usypiających, które trzeba było dostosować do jego wagi. Do tego młoty, dłuta i wiertarki, które wielkością przypominają sprzęt do remontu mieszkania.