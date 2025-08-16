Zobaczył to i zaczął nagrywać. "Mogłoby dojść do tragedii"

Niebezpieczne zachowanie drogowe w Poznaniu Źródło: Andrzej/Kontakt24

Skontaktował się z nami pan Andrzej, świadek niebezpiecznego zdarzenia, które miało miejsce w piątek, 8 sierpnia, na ulicy Obornickiej w Poznaniu. Z dachowego okna samochodu, który jechał przed nim, wychylały się małe dzieci – dwie dziewczynki. W wieku, jak ocenił siedmiu czy sześciu lat.

- Sytuacja trwała kilka minut. Dzieci co chwilę wyglądały przez okno, chowały się i znowu wyglądały. Jechałem za samochodem przez jakiś czas, ale dopiero gdy sytuacja się powtarzała, zdecydowałem się na jej nagranie – stwierdził.

"Wystarczyłoby mocne hamowanie"

Sytuację ocenił jako "karygodną", a zachowanie kierowcy "naganne".

- Wiadomo, że dzieci nie mają jeszcze takiej świadomości, ale kierowca samochodu nie powinien pozwolić im nawet na rozpięcie pasów, a tym bardziej na wychylanie się przez okno. Wystarczyłoby mocne hamowanie, a mogłoby dojść do tragedii - ocenił internauta.

Policji: bardzo niebezpieczna sytuacja

Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przekazał, że policja jest już w kontakcie z autorem nagrania. - Zajmiemy się sprawą, ustalimy kto siedział za kierownicą - mówi.

Jak podkreśla, sytuacja była - bez dwóch zdań - bardzo niebezpieczna.

Nawet pięć tysięcy złotych kary

- To zachowanie można zakwalifikować jako stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia. W tym przypadku grzywna sięga do pięciu tysięcy złotych. Kierowca może też dostać 10 punktów karnych - zaznacza policjant.

Przypomina mu się - również opisywana przez nas - sytuacja z maja 2023 roku, kiedy to poznańska policja ukarała mandatem kierowcę kabrioletu, który wiózł kilkuletniego chłopca na fotelu pasażera. Dziecko nie miało fotelika ani zapiętych pasów. W trakcie jazdy stało na fotelu i trzymało się ramy z szybą.

Kierowca został wtedy ukarany mandatem w wysokości 300 złotych i pięcioma punktami karnymi.