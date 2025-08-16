Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zobaczył to i zaczął nagrywać. "Mogłoby dojść do tragedii"

Dziewczynki wychylały się przez szyberdach
Niebezpieczne zachowanie drogowe w Poznaniu
Źródło: Andrzej/Kontakt24
Czytelnik wysłał nam na Kontakt24 nagranie z niebezpiecznego zdarzenia, którego był świadkiem na jednej z ulic w Poznaniu. Przez szyberdach z jadącego przed nim auta wychylały się dwie dziewczynki w wieku, jak ocenił, siedmiu czy sześciu lat. Sprawą ma się zająć policja.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Skontaktował się z nami pan Andrzej, świadek niebezpiecznego zdarzenia, które miało miejsce w piątek, 8 sierpnia, na ulicy Obornickiej w Poznaniu. Z dachowego okna samochodu, który jechał przed nim, wychylały się małe dzieci – dwie dziewczynki. W wieku, jak ocenił siedmiu czy sześciu lat.

- Sytuacja trwała kilka minut. Dzieci co chwilę wyglądały przez okno, chowały się i znowu wyglądały. Jechałem za samochodem przez jakiś czas, ale dopiero gdy sytuacja się powtarzała, zdecydowałem się na jej nagranie – stwierdził.

Dziewczynki wychylały się przez szyberdach
Dziewczynki wychylały się przez szyberdach
Źródło: Andrzej/Kontakt24

"Wystarczyłoby mocne hamowanie"

Sytuację ocenił jako "karygodną", a zachowanie kierowcy "naganne".

- Wiadomo, że dzieci nie mają jeszcze takiej świadomości, ale kierowca samochodu nie powinien pozwolić im nawet na rozpięcie pasów, a tym bardziej na wychylanie się przez okno. Wystarczyłoby mocne hamowanie, a mogłoby dojść do tragedii - ocenił internauta.

Policji: bardzo niebezpieczna sytuacja

Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przekazał, że policja jest już w kontakcie z autorem nagrania. - Zajmiemy się sprawą, ustalimy kto siedział za kierownicą - mówi.

Jak podkreśla, sytuacja była - bez dwóch zdań - bardzo niebezpieczna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Troje dzieci, jedna hulajnoga, zero kasków

Troje dzieci, jedna hulajnoga, zero kasków

Rzeszów
Kładli kamienie na torach i "wyczekiwali efektów"

Kładli kamienie na torach i "wyczekiwali efektów"

Trójmiasto

Nawet pięć tysięcy złotych kary

- To zachowanie można zakwalifikować jako stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia. W tym przypadku grzywna sięga do pięciu tysięcy złotych. Kierowca może też dostać 10 punktów karnych - zaznacza policjant.

Przypomina mu się - również opisywana przez nas - sytuacja z maja 2023 roku, kiedy to poznańska policja ukarała mandatem kierowcę kabrioletu, który wiózł kilkuletniego chłopca na fotelu pasażera. Dziecko nie miało fotelika ani zapiętych pasów. W trakcie jazdy stało na fotelu i trzymało się ramy z szybą. 

Kierowca został wtedy ukarany mandatem w wysokości 300 złotych i pięcioma punktami karnymi.

Autorka/Autor: lk, est, tm/kab

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
Policjawojewództwo wielkopolskiesamochodydziecko
Czytaj także:
Wypadek w miejscowości Szczuki (województwo łódzkie)
Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy
Łódź
Mieszkańcy północno-zachodniego Pakistanu oceniają skutki powodzi
"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych
METEO
imageTitle
Trener Grbić zrezygnował z dwóch siatkarzy. Węższa kadra przed MŚ
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
WARSZAWA
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe
METEO
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Wyglądają jak rowery, ale nimi nie są. Posypały się mandaty
WARSZAWA
imageTitle
Udane występy Polek w Wiśle. Rekordowa Twardosz
EUROSPORT
Trzeba było uśpić konia
Wiózł konie w przyczepce, wjechał w niego bus
Łódź
Przelotny deszcz
Czeka nas pogodowy miszmasz
METEO
imageTitle
Rasistowski skandal w meczu Liverpoolu. "Nie wiem, jak mógł dalej grać i strzelać takie gole"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
WARSZAWA
imageTitle
Żyła o nowym formacie w skokach. "Nic skomplikowanego"
EUROSPORT
Poszukiwania trwały przez cztery dni
Tragiczny finał poszukiwań. Z Warty wyłowiono ciało
Lubuskie
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Rewolucja w sklepach. "Klient ma prawo żądać gotówki"
BIZNES
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce
Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin
Trump i Putin na Alasce
Trump o "najlepszym sposobie na zakończenie wojny"
imageTitle
Lavarini odkrył karty. Dwie zmiany w kadrze Polek
EUROSPORT
Nawrocki-Tusk-
Co Nawrocki i Tusk usłyszeli po rozmowach na Alasce
imageTitle
Tragedia w Lubinie. Klub wydał oświadczenie
EUROSPORT
Hiszpania walczy z pożarami
"Jesteśmy otoczeni przez płomienie i dym"
METEO
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Dziś otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku
WARSZAWA
Kadr Na Kino 16.08
Gwiazdy dla Palestyny, Polka na liście "Time" i powrót królowej neo-soulu
KADR NA KINO
Władimir Putin
Putin "już osiągnął sukces"
imageTitle
Pierwsze spotkanie nowego sezonu w Hiszpanii i od razu taka wpadka bramkarza
EUROSPORT
Wino w butelkach
Wezwania do bojkotu produktów z USA. Tąpnięcie w sprzedaży
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin
"Między carem a magnatem". Media bezlitosne dla Trumpa
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
WARSZAWA
Lotnisko Warszawa-Radom
Czarne chmury nad polskim lotniskiem. "Wielka studnia bez dna"
BIZNES
imageTitle
"Najbardziej szalony mecz, w jakim kiedykolwiek grałem"
EUROSPORT
Upały
Wysoki indeks UV. Uważajmy na prażące słońce
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica