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Poznań

Zniszczył kilkadziesiąt samochodów. Apel policji do mieszkańców

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60-latek uszkodził kilkadziesiąt samochodów
Poznań. 60-latek uszkodził kilkadziesiąt samochodów
Źródło wideo: KMP w Poznaniu
Źródło zdj. gł.: KMP w Poznaniu
Policjanci z Poznania zatrzymali 60-latka, który zniszczył kilkadziesiąt samochodów na ulicach miasta. Mężczyzna celowo uszkadzał karoserie zaparkowanych pojazdów. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policja zaapelowała do poszkodowanych właścicieli o zgłaszanie szkód.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W środowy poranek poznańscy policjanci otrzymali wiele zgłoszeń dotyczących uszkodzonych samochodów zaparkowanych na ulicach miasta. Na pojazdach pojawiły się liczne zarysowania. Do zdarzeń doszło najprawdopodobniej w nocy lub nad ranem na terenie Starego Miasta, Wildy oraz Jeżyc. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Uszkodzone auto w Poznaniu

Uszkodzone auto w Poznaniu
Uszkodzone auto w Poznaniu
Źródło: Kontakt24 / AdrianM
Uszkodzone auto w Poznaniu
Uszkodzone auto w Poznaniu
Źródło: Kontakt24 / AdrianM

Mundurowym szybko udało się namierzyć podejrzewanego. Było to możliwie między innymi dzięki nagraniom z monitoringu oraz relacjom pokrzywdzonych. Zatrzymano 60-letniego mieszkańca Poznania.

- Sprawca poruszał się ulicami miasta i celowo uszkadzał karoserie zaparkowanych pojazdów. Na samochodach pojawiały się wyryte znaki, liczby, krzyżyki oraz napisy. Policjanci ustalili również przypadki ustawiania doniczek i kamieni na pojazdach oraz posypywania dachów samochodów piaskiem - przekazał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

60-latek uszkodził kilkadziesiąt samochodów
60-latek uszkodził kilkadziesiąt samochodów
Źródło zdjęcia: KMP w Poznaniu

Uszkodzone samochody w Poznaniu, apel policji

Sprawcy grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jak dodał nadkomisarz Paterski, pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt osób. Policjanci apelują do właścicieli pojazdów, którzy zauważyli na swoich samochodach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu w najbliższej jednostce policji lub bezpośrednio do Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.

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Tagi:
PoznańPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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