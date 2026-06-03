Poznań Zniszczył kilkadziesiąt samochodów. Apel policji do mieszkańców Oprac. Michał Malinowski |

Poznań. 60-latek uszkodził kilkadziesiąt samochodów Źródło wideo: KMP w Poznaniu Źródło zdj. gł.: KMP w Poznaniu

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W środowy poranek poznańscy policjanci otrzymali wiele zgłoszeń dotyczących uszkodzonych samochodów zaparkowanych na ulicach miasta. Na pojazdach pojawiły się liczne zarysowania. Do zdarzeń doszło najprawdopodobniej w nocy lub nad ranem na terenie Starego Miasta, Wildy oraz Jeżyc. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Uszkodzone auto w Poznaniu Uszkodzone auto w Poznaniu Źródło: Kontakt24 / AdrianM Uszkodzone auto w Poznaniu Źródło: Kontakt24 / AdrianM

Mundurowym szybko udało się namierzyć podejrzewanego. Było to możliwie między innymi dzięki nagraniom z monitoringu oraz relacjom pokrzywdzonych. Zatrzymano 60-letniego mieszkańca Poznania.

- Sprawca poruszał się ulicami miasta i celowo uszkadzał karoserie zaparkowanych pojazdów. Na samochodach pojawiały się wyryte znaki, liczby, krzyżyki oraz napisy. Policjanci ustalili również przypadki ustawiania doniczek i kamieni na pojazdach oraz posypywania dachów samochodów piaskiem - przekazał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

60-latek uszkodził kilkadziesiąt samochodów Źródło zdjęcia: KMP w Poznaniu

Uszkodzone samochody w Poznaniu, apel policji

Sprawcy grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jak dodał nadkomisarz Paterski, pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt osób. Policjanci apelują do właścicieli pojazdów, którzy zauważyli na swoich samochodach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu w najbliższej jednostce policji lub bezpośrednio do Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.