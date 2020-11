Znaleziona gotówka wciąż jest do wzięcia. Trzeba tylko odpowiedzieć na kilka pytań

Chętnych nie brakuje, ale jeszcze nikt nie udzielił poprawnej odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Wciąż nie wiadomo, do kogo należy gotówka znaleziona w okolicach Poznania. Na razie pieniądze czekają na właściciela w komendzie. Co się z nimi stanie, gdy ten się nie zgłosi?

Poznańska policja wciąż szuka osoby, która 2 października w okolicach Poznania zgubiła sporą kwotę. Pieniądze znalazł mężczyzna, który od razu zaniósł zgubę na pobliski komisariat. I to wszystko, co wiadomo. Policjanci nie informują, gdzie dokładnie 39-latek znalazł zgubę, ile jest pieniędzy, w jakich nominałach i czy były w jakiś sposób zapakowane.

- Tuż po opublikowaniu informacji w mediach zgłosiło się do nas kilkanaście osób, które twierdziły, że być może jest to gotówka, którą one zgubiły. Wszystkie te zgłoszenia zostały zweryfikowane negatywnie - mówi Marta Mróz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.