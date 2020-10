W okolicach Poznania znaleziono "dużą gotówkę". Policja czeka na właściciela i uprzedza: mamy pytanie kontrolne

Poznańska policja szuka osoby, która w miniony piątek w okolicach Poznania zgubiła "dużą gotówkę". Właściciel pieniędzy może się zgłosić osobiście lub telefonicznie do komendy miejskiej. Funkcjonariusze czekają na zgłoszenie i ostrzegają: dla cwaniaków mamy pytanie kontrolne.

W miniony piątek do jednego z komisariatów zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że znalazł na ulicy pod Poznaniem "dużą gotówkę". I to wszystko, co wiadomo. Policjanci nie informują, gdzie dokładnie 39-latek znalazł zgubę, ile jest pieniędzy, w jakich nominałach i czy była w jakiś sposób zapakowana.

O nietypowej sprawie rzecznik wielkopolskiej policji poinformował na Twitterze.

"Ktoś zgubił dużą gotówkę pod Poznaniem, ktoś znalazł i do nas przyniósł. Jakby co, to czekamy na kontakt osobisty albo pod nr tel. 47 77 156 12. Dla cwaniaków mamy pytanie kontrolne, więc lepiej siedzieć w domu" - napisał na Twitterze Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

- Od kilku dni sprawą zajmują się funkcjonariusze z podpoznańskiego komisariatu. Funkcjonariusze rozmawiali z tym mężczyzną o okolicznościach znalezienia gotówki. Te wszystkie informacje pomogą nam zweryfikować osobę, którą albo znajdziemy, albo, która sama się zgłosi i powie, że jest właścicielem - powiedział TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Do tej pory nikt się nie zgłosił do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W Sopocie też szukają

Co, jeśli nikt się nie zgłosi? Zdarzały już się takie sytuacje. - Tego typu sprawa nie jest pierwszą z jaką mamy do czynienia. W marcu 2017 roku w marcu na jednym z osiedli również znaleziono bardzo dużą ilość pieniędzy. Niestety właściciel nie znalazł się do dzisiaj - mówi Borowiak.

Podobnie jest w Trójmieście. Niespełna miesiąc temu właściciela gotówki poszukiwała sopocka policja. I te działania nadal trwają. Do funkcjonariuszy zgłosiło się już kilkadziesiąt osób, ale żadna z nich nie była w stanie wskazać, ile jest dokładnie pieniędzy i jak zostały zapakowane.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24