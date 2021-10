Zmiana czasu z letniego na zimowy. Henryk Sieg przestawia najważniejsze poznańskie zegary

W nocy z soboty na niedzielę mogliśmy pospać godzinę dłużej. Wszystko za sprawą zmiany czasu z letniego na zimowy. Dla Henryka Siega oznaczało to nocny dyżur w poznańskim ratuszu. To pan Henryk przestawia bowiem godzinę na najważniejszych zegarach w stolicy Wielkopolski.

Henryk Sieg od 1987 roku pracuje dla Muzeum Historii Miasta Poznania. Nocne dyżury dostaje tylko dwa razy w roku, czyli wtedy, gdy trzeba przesunąć wskazówki najsłynniejszych poznańskich zegarów. Jak mówi, zawsze pilnuje, by to jego wpisano wtedy w grafik. Na nocną wachtę jeszcze nigdy nie zdarzyło mu się spóźnić. Procedura jest procedurą - w ratuszowej wieży wszystko musi działać jak w szwajcarskim zegarku.

Zmiana czasu z letniego na zimowy - jest prościej

- Starych zegarów mechanicznych nie wolno przestawiać do tyłu, można tylko do przodu. Dlatego przestawianie z czasu letniego na zimowy jest prostsze, bo tylko zatrzymuję zegar. Ale z drugiej strony muszę tu poczekać godzinę, żeby go znów uruchomić. Potem co do minuty puszczamy, ruszamy i jest dobrze - tłumaczy.