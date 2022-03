Nie żyje Albert Radomski. Pięć lat temu został brutalnie pobity i przejechał po nim samochód

"Albert nigdy nie wrócił do domu"

Do napaści doszło na ul. Krysiewicza w Poznaniu. W tamten tragiczny wieczór wracał do domu ze swojej imprezy – świętował 20. urodziny. - Tuż przed godziną 2 napisał do matki wiadomość, że wraca do domu. Kilkanaście minut później wydarzyło się to wszystko. Można powiedzieć, że Albert nigdy nie wrócił do domu - mówił Przemysław Radomski, ojciec chłopaka.