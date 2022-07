Porwana 14-latka "była brutalnie traktowana", jest w szpitalu. Kobieta i nastolatek z zarzutami

Funkcjonariusze z Poznania zatrzymali kobietę i czworo nastolatków w związku z porwaniem 14-latki. W niedzielę doprowadzono do prokuratury kobietę i jednego z nastolatków, usłyszeli już zarzuty. Jak informuje policja, "nad uprowadzoną dziewczynką znęcano się, była bardzo brutalnie potraktowana". Nastolatkę policjanci znaleźli w samochodzie, kilkanaście kilometrów za Poznaniem. Jest teraz w szpitalu.

Kobieta i 17-latek podejrzewani o porwanie i znęcanie się nad 14-latką zostali w niedzielę doprowadzeni do prokuratury. Jak przekazał mł insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, oboje usłyszeli te same zarzuty: uprowadzenia i pozbawienia wolności, stosowania przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz utrwalania przy pomocy telefonu komórkowego treści o charakterze seksualnym.