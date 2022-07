Porwana 14-latka "była brutalnie traktowana", jest w szpitalu. Kobieta i nastolatek doprowadzeni do prokuratury

Kobieta i 17-latek podejrzewani o porwanie i znęcanie się nad 14-latką zostali w niedzielę doprowadzeni do prokuratury. W rozmowie z reporterem TVN24 Bartoszem Bartkowiakiem oboje powiedzieli, że żałują tego, co zrobili. Nastolatek stwierdził, że "był to pomysł Pauliny" (innej zatrzymanej w sprawie nastolatki). Na pytanie reportera, dlaczego to zrobili, podejrzewany odpowiedział: "bo nazwała Paulinę k***ą".