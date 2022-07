Porwana 14-latka "była brutalnie traktowana", jest w szpitalu. Zatrzymano kobietę i czworo nastolatków

czytaj dalej

MON planuje zakupy uzbrojenia w Korei Południowej warte kilkanaście miliardów dolarów. Do polskiej armii mają trafić nowoczesne czołgi, armatohaubice i samoloty. - Trochę to wygląda jak kupowanie zestawów puzzli, o których nie wiemy, czy będą do siebie pasować - skomentował w TVN24 pułkownik Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints. Jak dodał, "to może być logistyczny horror".