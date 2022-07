"Nad uprowadzoną dziewczynką znęcano się, była bardzo brutalnie potraktowana". Podejrzani w areszcie

Decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla 39-letniej Pauliny K. i 17-letniego Alana O. sąd podjął w poniedziałek. Podejrzani w niedzielę usłyszeli te same zarzuty: uprowadzenia i pozbawienia wolności, stosowania przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz utrwalania przy pomocy telefonu komórkowego treści o charakterze seksualnym.

Prokurator: poszło o e-papierosa

- Ta kobieta podejrzana gra tutaj rolę inspirującą, ona wszystko organizuje, ona jedzie samochodem, ona doprowadza do porwania tej dziewczynki, do pozbawienia jej wolności i dalej uczestniczy wspólnie i w porozumieniu z 17-latkiem w gwałcie ze szczególnym okrucieństwem. Tam są również osoby nieletnie, one są obecnie w schronisku dla nieletnich, tymczasowym areszcie dla nieletnich - przekazał prokurator.

Porwanie 14-latki zgłosiła jej mama

- Nad uprowadzoną dziewczynką znęcano się, była bardzo brutalnie potraktowana. Ona aktualnie przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy, a policjanci gromadzą dokumentację procesową, która pozwoli podjąć dalsze decyzje. Można się spodziewać w stosunku do osób dorosłych, odpowiadających karnie, zarzutów, a jeśli chodzi o nieletnich, na pewno dokumenty trafią do sądu rodzinnego - dodał Borowiak.

Mówili, że żałują

W niedzielę podczas doprowadzenia do prokuratury, w rozmowie z reporterem TVN24 Bartoszem Bartkowiakiem oboje powiedzieli, że żałują tego, co zrobili. Nastolatek stwierdził, że "był to pomysł Pauliny" (innej zatrzymanej w sprawie nastolatki). Na pytanie reportera, dlaczego to zrobili, podejrzewany odpowiedział: "bo nazwała Paulinę k***ą".