Piknik militarny dla rodzin dzieci nieuleczalnie chorych. "Pomoc istnieje, jest dostępna i daje efekty"

Piknik militarny ma przypomnieć, że pomoc istnieje

O tym, że ta pomoc jest ma przypomnieć, odbywający się w niedzielę nad Jeziorem Strzeszyńskim, piknik militarny. Biorą w nim udział: strażacy, żołnierze, policjanci i medycy. - Poznałem ten problem od podszewki. Zobaczyłem jak to wszystko wygląda, ile pracy trzeba włożyć w rehabilitację takiego dziecka, że to nie kończy się tylko na pobycie w szpitalu i co trzeba robić dalej. Natomiast pani doktor wraz ze swoim zespołem nie tylko ratują życie i rehabilitują te noworodki, ale też uczą rodziców jak swoim dzieciom mają pomagać po wyjściu ze szpitala. A my tu dziś wspieramy tę inicjatywę - mówił TVN24 uczestnik wydarzenia Marcin Józefowski.