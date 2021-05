Stare, betonowe śmietniki nie były już potrzebne. Teraz są ozdobą

Pierwsze decyzje zapadły już w ubiegłym roku: pora, by stare betonowe śmietniki zniknęły z Rosarium w poznańskim Parku Cytadela. I tak jesienią pojemniki usunięto, a w ich miejscu pojawiły się nowe. Ale to nie oznacza, że te stare stały się niechcianym odpadem, wręcz przeciwnie. - Staramy się nic nie wyrzucać i zawsze zagospodarowywać w terenie to, co mamy. Tak stało się i tym razem. Część śmietników inspektorzy wykorzystywali na przykład do grodzenia pewnych przestrzeni, a w sprawie pozostałych zwróciliśmy się do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu - opowiada Julia Syska-Wieczorek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.