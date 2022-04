Sąd prawomocnie uniewinnił studenta - uczestnika protestu. Prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną

Według poznańskiej "Gazety Wyborczej", która opisała tę sprawę, Wiktor - z odsłoniętymi blond włosami - wyróżniał się z tłumu zakapturzonych ludzi. W pewnym momencie, gdy wracał do domu, drogę zajechało mu kilka radiowozów. Policjanci z pałkami i tarczami zatrzymali go za rzucanie kamieniami w funkcjonariuszy pod katedrą.

Prawomocnie uniewinniony

Kilka miesięcy później na podstawie zeznań policjantów obserwujących wydarzenia pod katedrą poznańska prokuratura oskarżyła studenta o udział w nielegalnym zbiegowisku. Według relacji "GW", tajniacy zapewniali: Wiktor rzucał kamieniami. On sam do winy się nie przyznał. Jego znajomi, z którymi wspólnie protestowali w październiku, również zaprzeczali takiemu scenariuszowi. Sąd pierwszej instancji dał jednak wiarę policyjnej wersji i skazał studenta na pół roku prac społecznych.

Skarga nadzwyczajna

Adwokat Joachimkowskiego: skarga nadzwyczajna miała chronić obywateli

- Wydaje mi się, że mamy do czynienia z nadużywaniem uprawnień, które władza przyznała sobie sama. Pomysł skargi nadzwyczajnej miał chronić obywateli, a tymczasem jest w tych obywateli wymierzany i służy władzy do pokazywania obywatelom, że to władza ma siłę i to władza ma nad nimi, albo chce mieć, totalną kontrolę tego co robią, co myślą i przeciwko czemu protestują - mówi w rozmowie z TVN24 Mateusz Bogacz, adwokat Wiktora Joachimkowskiego.