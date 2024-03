Chodzi o te słowa Jacka Jaśkowiaka

Zgrabczyńska odniosła się do tego we wpisie w mediach społecznościowych. Chodzi jej między innymi o te słowa Jacka Jaśkowiaka: "Na bazie tych materiałów, jakie widziałem, jestem przekonany, że dojdzie do wyroku skazującego. Nie zazdroszczę pani Zgrabczyńskiej ani tej popularności, ani tego upadku". Ponadto Ewa Zgrabczyńska cytuje również tę wypowiedź Jaśkowiaka: "Ona nawet dzisiaj, tak, w tej sytuacji w której jesteśmy, gdzie no te uchybienia są ewidentne, ona w tym wszystkim czuje spisek. I moim zdaniem to świadczy o tym, że pani Zgrabczyńska, jakby żyje już w pewnej równoległej rzeczywistości - i to jest poważny problem. I jakby muszą ją boleć bardzo te teksty, które teraz się pojawiają np. że przytulała nie tylko zwierzęta tak, ale również pieniądze."