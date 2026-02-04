Grozili siekierą, zabrali 19-latkowi nawet buty. Tak został na mrozie

18-latkom grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności Źródło: KMP Poznań

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci zatrzymali dwóch nastolatków podejrzanych o rozbój na 19-latku w Poznaniu. Jak wskazał poszkodowany, sprawcy mieli go zaatakować w rejonie pętli Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej.

- Jak ustalili śledczy, dwóch 18-letnich napastników zaatakowało 19-letniego mężczyznę, doprowadzając go do stanu bezbronności. Sprawcy kilkukrotnie uderzyli pokrzywdzonego w twarz, a następnie - grożąc mu siekierą - zażądali wydania wszystkich wartościowych przedmiotów - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zostawili 19-latka na mrozie bez butów Źródło: KMP Poznań

Policjanci nie mieli wątpliwości, że doszło do bezwzględnego ataku, a przestępcy nie mieli żadnych skrupułów. - Oprócz zegarka i e-papierosa kazali 19-latkowi oddać także buty oraz czapkę. Pozostawili go na mrozie bez obuwia, po czym uciekli z miejsca zdarzenia - dodał podkom. Paterski.

Pokrzywdzony 19-latek dotarł na przystanek autobusowy. Pomógł mu przypadkowy przechodzień, dzięki któremu skontaktował się z bliskimi i z policją.

Zatrzymali go w butach, które ukradł 19-latkowi

Funkcjonariusze przeanalizowali wielogodzinne zapisy z kamer monitoringu. Dzień po zdarzeniu zatrzymano pierwszego z podejrzanych. Udało się również odzyskać wszystkie przedmioty, które skradziono poszkodowanemu. - W chwili zatrzymania sprawca miał na sobie skradzione buty. Kilka dni później w ręce policjantów wpadł drugi z 18-letnich napastników - wskazał podkom. Paterski.

Zatrzymano dwóch 18-latków Źródło: KMP Poznań

Obu mężczyznom przedstawiono zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD