Przyszli zatrzymać 40-latka, znaleźli narkotyki warte kilka milionów

Policjanci znaleźli narkotyki warte 6 milionów złotych Źródło: KWP Poznań

40-latek z Poznania miał spędzić w więzieniu półtora roku, ale skutecznie się ukrywał. Sprawą zajęli się policjanci, którzy specjalizują się w poszukiwaniach. 3 marca namierzyli i zatrzymali 40-latka. Podczas "wizyty" rutynowo przeszukali mieszkanie, w którym przebywał. Tak znaleźli duże ilości narkotyków.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli siedem kilogramów środków psychotropowych w postaci 3-CMC, 14 kilogramów kokainy i 15 kilogramów marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad sześć milionów złotych - wskazał nadkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Sprawa jest rozwojowa

Prowadzeniem tej sprawy zajmie się teraz wydział do walki z przestępczością narkotykową oraz Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

- 40-latek jest podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności - powiedział Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śledczy informują, że sprawa jest rozwojowa. Prokuratura zawnioskowała o areszt tymczasowy dla 40-latka. Sąd przychylił się.

