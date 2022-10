Zatrucie salmonellą. Czterech uczniów trafiło do szpitala

Czworo uczniów jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu trafiło do szpitala z powodu zatrucia salmonellą. - Jesteśmy w trakcie dochodzenia i ustalenia, gdzie mogło dojść do zatrucia - przekazuje sanepid.

We wtorek do sanepidu zgłosiła się dyrekcja jednej z poznańskich podstawówek z prośbą o kontrolę. Przedstawicieli szkoły zaniepokoiła niska frekwencja wśród uczniów. Okazało się, że czterech uczniów klas 1-3 przebywa w szpitalu z potwierdzonym zatruciem salmonellą.

Szukają źródła

Wiadomo, że dzieci korzystały ze stołówki szkolnej, ale nie oznacza to, że źródłem zakażenia było jedzenie

- Być może któryś z pracowników zaplecza kuchennego jest nosicielem bakterii Salmonelli i nie jest tego świadomy. Na razie jesteśmy w trakcie dochodzenia i ustalenia, gdzie mogło dojść do zatrucia. Prowadzimy również wywiady epidemiologiczne z rodzicami i dziećmi, pytamy o to, co jeszcze mogły jeść i gdzie przebywać - zaznacza Staszewska.