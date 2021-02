17-latek zasłabł na przystanku, wcześniej kąpał się w lodowatej wodzie

Ważne odpowiednie przygotowanie

Jak tłumaczył Lech Bednarek z Gdańskiego klubu twardziela Lech-Mors, najpierw należy się odpowiednio hartować w domu. - Najpierw bierze się pod prysznicem ciepłą kąpiel, potem zimną. I to jest pierwszy początek do morsowania - mówił.

Z kolei lekarze przypominają, że podczas morsowania w zimnej wodzie i przy niskiej temperaturze obkurczają się naczynia krwionośne. - Sprawia to, że serce pracuje znacznie szybciej. Zmuszamy je do większego wysiłku - tłumaczył prof. Wacław Kochman, kardiolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Nie chcę oceniać samego morsowania, ale jeśli ktoś jest do tego przygotowany, rozgrzewa też wcześniej mięśnie, to czuje się dobrze. W organizmie wytwarzają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Za to jeśli ktoś chciałby dzisiaj wstać od biurka i nagle zacząć morsować, to może być z nim słabo. Tutaj ważna jest systematyczność - mówił prof. Wacław Kochman.