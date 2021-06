Dostali 15 milionów, mieli dostarczyć rękawice medyczne. Cztery osoby z zarzutami

- Działająca w tym celu spółka oraz osoby ją reprezentujące, wprowadzały w błąd kupujących, co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przepadek wpłacanych zaliczek – podał prokurator Łukasz Wawrzyniak. Jak wyjaśnił, pieniądze z zaliczek były wypłacane zatrzymanym jako dywidendy, a następnie transferowane na rachunki bankowe i przeznaczone na zakup luksusowych samochodów. - W celu utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia uzyskanych korzyści, środki te wykorzystano także do nabycia nieruchomości lokalowej – dodał Wawrzyniak.