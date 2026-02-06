Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala

Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Działał bez skrupułów. Okradał restauracje, pralnie i hotele w centrum Poznania. Nie oszczędził nawet pacjentów i personelu jednego ze szpitali. Żeby lepiej wtopić się w tłum - ukradł biały kitel. Podejrzany wpadł już w ręce policji, a prokuratura postawiła mu kilkanaście zarzutów.

45-latek podejrzany o seryjne kradzieże i włamania w Poznaniu został zatrzymany pod koniec stycznia. Według śledczych to właśnie on odpowiada za kilkanaście zdarzeń, do których dochodziło między innymi w lokalach usługowych, gastronomicznych, hotelach oraz w szpitalu.

- Działał bez skrupułów - mówi podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. - W przypadkach kradzieży w szpitalu, żeby nie wzbudzać podejrzeń, mężczyzna zakładał skradziony wcześniej biały kitel lekarski. Potem podszywając się pod personel swobodnie poruszał się po szpitalnych korytarzach - wskazał.

Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności
Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności
Źródło: KMP Poznań

45-latek nikogo nie oszczędzał. Jak ustalili, policjanci kradł z otwartych pomieszczeń socjalnych i gospodarczych, sal szpitalnych oraz szafek należących do personelu i pacjentów. Celem padały zwykle cenne przedmioty pozostawione bez nadzoru np. telefony, portfele, karty płatnicze, słuchawki, walizki. Skradzione karty  posłużyły do płatności w sklepach i na stacjach benzynowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo

15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo

WARSZAWA
Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty

Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty

Opole

Z pralni zniknął sprzęt

Również 45-latkowi przypisywane jest włamanie do pralni przy ul. Gołębiej w Poznaniu. Z lokalu zniknął m.in. sprzęt montażowy, budowlany oraz elektronarzędzia. Straty oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych.

- Mężczyzna odpowie też za kradzież zuchwałą przy ulicy Półwiejskiej, gdzie okradł śpiącego mężczyznę z zegarka, a także za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki podczas jednej z kradzieży - dodał podkom. Paterski.

Odzyskali część łupów

Policjanci przeanalizowali zabezpieczone monitoringi i tak wytypowali sprawcę. Okazał się nim 45-latek z powiatu międzychodzkiego. Część łupów udało się odzyskać.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 14 zarzutów, obejmujących kradzieże, włamania, groźby, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna działał w warunkach recydywy - powiedział rzecznik poznańskiej policji.

Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi za kratami - tak zdecydował sąd. Grozi mu do 15 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Poznań

Udostępnij:
Czytaj także:
Policja zatrzymała kierowcę, który popełnił serię poważnych wykroczeń
"Szaleńcza jazda" za 65 punktów karnych na nagraniu
Wrocław
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Kardynał Ryś prześwietli finanse krakowskiej kurii
Kraków
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Komunikat żandarmerii
Łódź
Karol Nawrocki
"Gruszki na wierzbie" czy wina "zamrażarki"? Niespełnione obietnice prezydenta
Polska
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
WARSZAWA
"Taka zapłata" dla francuskiego nauczyciela? Co tu nie pasuje
"Pan Morel zaczyna płakać", czyli "zapłata" dla francuskiego nauczyciela?
Gabriela Sieczkowska
W mieszkaniu znaleziono dwa noże
Był zamaskowany, trzymał nóż. Wyrwał kasetkę z pieniędzmi i uciekł
Białystok
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
BIZNES
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
WARSZAWA
shutterstock_1611834385
Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok śmierci"
Anna Bielecka
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Śliskie chodniki i duża liczba urazów i wypadków
Śliskie chodniki, setki pacjentów ze złamaniami. "Dostaliśmy nieźle w kość"
Szczecin
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
BIZNES
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
"Wiadomość z Ameryki" dla Orbana. Trump poparł go w wyborach
Świat
imageTitle
Nie w naszym rytmie. Polska inauguracja igrzysk do zapomnienia
EUROSPORT
Ch-47M2 Kindżał podwieszony pod myśliwcem MiG-31
Rosjanie zbombardowali miasto w centralnej Ukrainie. Użyli Kindżałów
Świat
Ściął znak drogowy
Pościg ulicami miasta. Ściął znak drogowy, uciekał też pieszo. Jest nagranie
Białystok
Wypadek w miejscowości Kruszewiec-Kolonia
Wypadek czterech samochodów, są ranni
Łódź
Zwierzęta w złym stanie odebrane z wrocławskiego mieszkania
46 zaniedbanych kotów w jednym mieszkaniu
Wrocław
Superwizjer - mazurski Dubaj Daniela Obajtka
Koniec kontroli w sprawie "Mazurskiego Dubaju". Są nieprawidłowości
Polska
pap_20260122_1W9
"Jasne, że też się boję"
Justyna Suchecka
Lotnicy policji i wojska dostarczyli serce do pilnej transplantacji
Serce do pilnej transplantacji leciało przez całą Polskę
Wrocław
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
Duża awaria ciepłownicza. Szpital bez ogrzewania
Szczecin
imageTitle
"Byli kiedyś państwo w sztafecie olimpijskiej? To jest okazja"
EUROSPORT
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
BIZNES
imageTitle
Nagranie, które podzieliło Kanadę. Gwiazda muzyki pod ostrzałem
EUROSPORT
Nielegalna produkcja narkotyków w wynajętych mieszkaniach
Ciastka i batony z narkotykami. Zatrzymano 10 osób
Wrocław
Dawid "Cygan" Kostecki zmarł w 2019 roku
Śmierć Dawida Kosteckiego "Cygana". Giertych chce wznowienia śledztwa
Rzeszów
imageTitle
Powiększanie penisów, skoki i sensacyjne doniesienia. WADA zabrała głos
EUROSPORT
shutterstock_2076514276
Nie dieta, nie tabletki. Tak dziś usuwa się "zły" cholesterol. Stężenie spada o 80 procent
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica