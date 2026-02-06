Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

45-latek podejrzany o seryjne kradzieże i włamania w Poznaniu został zatrzymany pod koniec stycznia. Według śledczych to właśnie on odpowiada za kilkanaście zdarzeń, do których dochodziło między innymi w lokalach usługowych, gastronomicznych, hotelach oraz w szpitalu.

- Działał bez skrupułów - mówi podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. - W przypadkach kradzieży w szpitalu, żeby nie wzbudzać podejrzeń, mężczyzna zakładał skradziony wcześniej biały kitel lekarski. Potem podszywając się pod personel swobodnie poruszał się po szpitalnych korytarzach - wskazał.

Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności Źródło: KMP Poznań

45-latek nikogo nie oszczędzał. Jak ustalili, policjanci kradł z otwartych pomieszczeń socjalnych i gospodarczych, sal szpitalnych oraz szafek należących do personelu i pacjentów. Celem padały zwykle cenne przedmioty pozostawione bez nadzoru np. telefony, portfele, karty płatnicze, słuchawki, walizki. Skradzione karty posłużyły do płatności w sklepach i na stacjach benzynowych.

Z pralni zniknął sprzęt

Również 45-latkowi przypisywane jest włamanie do pralni przy ul. Gołębiej w Poznaniu. Z lokalu zniknął m.in. sprzęt montażowy, budowlany oraz elektronarzędzia. Straty oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych.

- Mężczyzna odpowie też za kradzież zuchwałą przy ulicy Półwiejskiej, gdzie okradł śpiącego mężczyznę z zegarka, a także za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki podczas jednej z kradzieży - dodał podkom. Paterski.

Odzyskali część łupów

Policjanci przeanalizowali zabezpieczone monitoringi i tak wytypowali sprawcę. Okazał się nim 45-latek z powiatu międzychodzkiego. Część łupów udało się odzyskać.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 14 zarzutów, obejmujących kradzieże, włamania, groźby, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna działał w warunkach recydywy - powiedział rzecznik poznańskiej policji.

Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi za kratami - tak zdecydował sąd. Grozi mu do 15 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD