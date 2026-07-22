Poznań Obrażali obcokrajowców, stanął w ich obronie, został pobity. Zarzuty

Pobicie 67-latka na przystanku w Poznaniu. Ustalenia śledczych i zarzuty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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W środę do prokuratury doprowadzono dwóch mężczyzn, podejrzanych o pobicie 67-latka na przystanku tramwajowym w Poznaniu.

Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że został pobity, po tym jak stanął w obronie zaczepianego i wyzywanego przez mężczyzn chłopca z Ukrainy. Poszkodowany nie pamiętał jednak zbyt wielu szczegółów, po pobiciu skarżył się na zaniki pamięci.

Śledczy zweryfikowali jego zeznania. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu powiedział w środę, że informacje o chłopcu z Ukrainy się nie potwierdziły, ale podejrzani faktycznie znieważali innych obcokrajowców, którzy znajdowali się w tym tramwaju.

- Obu przedstawione zostały zarzuty pobicia pokrzywdzonego oraz jego znieważenia słowami wulgarnymi i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała, a także znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej - przekazał Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jeden z podejrzanych o pobicie 67-latka Źródło zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty Źródło zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Byli już notowani

Jak powiedział Wawrzyniak, podejrzani złożyli wyjaśnienia i są one zbieżne z ustaleniami śledczych. Mężczyźni częściowo przyznali się do zarzucanych czynów, a jeden z nich wyraził również skruchę i zadeklarował, że chciałby przeprosić pokrzywdzonego.

- Grozi im do pięciu lat więzienia. Zostali oddani pod dozór policji i mają zakaz zbliżania do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim - mówi Wawrzyniak.

Jeden z zatrzymanych to 38-letni mieszkaniec poznańskiego Grunwaldu. Jak podaje policja, był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi ma 41 lat. To mieszkaniec poznańskiej Wildy, również wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne.