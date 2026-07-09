Poznań Pytali o Banderę, chcieli bezprawnie wejść do biura. Po zatrzymaniu usłyszeli zarzuty Aleksandra Arendt-Czekała |

"Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery" Źródło wideo: Przemysław G. Źródło zdj. gł.: Przemysław Grzegorek

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W środę policjanci zatrzymali dwóch uczestników bulwersującego incydentu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Chodzi o sytuację z 3 lipca.

- Mężczyźni dobijali się do drzwi pomieszczenia biurowego, które zostało wynajęte przez obywatelkę Ukrainy, w którym prowadziła prywatną firmę. Podczas incydentu doszło do dyskusji i wymiany poglądów, które były rejestrowane - mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać, jak mężczyźni przedstawiający się jako "obywatele Rzeczpospolitej Polskiej" pojawiają się przed siedzibą firmy ProLegalization, która zajmuje się m.in. pomocą obywatelom Ukrainy w kwestiach związanych z pobytem w Polsce, wyrabianiu dokumentów czy pozwoleń na pracę. Prowadzącą to biuro dopytują o jej stosunek do Stepana Bandery. Jeden z mężczyzn zwrócił się do pani Natalii słowami: wiemy, że Ukraina w tej chwili jest wrogo nastawiona do Polski i chcemy zobaczyć, jak to wygląda u pani.

- Ich pytania bardzo mnie niepokoiły - przyznała w rozmowie z dziennikarzem TVN24 prowadząca biuro Nataliia Fedoriuk.

Najpierw hejt, potem wizyta w biurze. "Ich pytania bardzo mnie niepokoiły" Źródło: TVN24

Usłyszeli zarzuty i nie przyznają się do zarzucanych czynów

Obu mężczyzn zatrzymano w środę po południu i jeszcze tego samego dnia doprowadzono ich do prokuratury. Nie stawiali oporu. Co wiadomo o zatrzymanych? Mężczyzna, którego na nagraniu widać w czarnej koszulce z logo partii Janusza Korwin-Mikkego, to Przemysław G. W 2003 roku startował w Poznaniu w wyborach do Sejmu z list Konfederacji jako członek partii Nowa Nadzieja, a rok później do Parlamentu Europejskiego z list Bezpartyjnych Samorządowców.

Drugi to Jarosław K. Na jego facebookowym profilu jest film, na którym mężczyzna wyciera sobie buty tęczową flagą.

Jak podaje policja, mężczyźni nie byli dotychczas karani. Teraz obaj usłyszeli zarzuty związane ze zniesławieniem kobiety.

- Jarosław K. odpowie za pomówienie. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wygłosił krótkie oświadczenie, w którym powiedział, dlaczego pojawił się w budynku Uniwersytetu. Z kolei Przemysław G. odpowie za upublicznienie w internecie nagrania, na którym te pomówienia pod adresem pokrzywdzonej padają. On również nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień - mówi tvn24.pl Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Obu mężczyznom grozi teraz kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

- Mężczyźni zostali zwolnieni i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej - dodał mł. insp. Andrzej Borowiak.

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Prokurator dodał, że wspomniane dochodzenie dotyczy również nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach umieszczonych w internecie pod filmami rejestrującymi zniesławienie pokrzywdzonej.

- Pojawiło się bardzo dużo hejtu, który również może być oceniany jako mowa nienawiści, stąd policjanci wydziału do walki z cyberprzestępczością KWP w Poznaniu zabezpieczyli te materiały i pod tym katem będziemy również prowadzić działania. Jeśli będzie możliwość ustalenia autorów, będą one rozliczone pod kątem prawnym - dodał rzecznik wielkopolskiej policji.

Policja zajęła się tą sprawą po tym, jak właścicielka biura złożyła zawiadomienie.

Policja zatrzymała dwie osoby Źródło zdjęcia: KWP Poznań