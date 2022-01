Pięć osób, w tym dwóch żołnierzy i ratownik medyczny, z zarzutami fałszowania certyfikatów covidowych

Do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przewieziono pięć osób, które są podejrzewane o "udział w procederze wystawiania fałszywych certyfikatów covidowych". Dwie osoby spośród zatrzymanych to wojskowi: kapral i starszy szeregowy. Jeden z żołnierzy jest z Brzegu, drugi - z Wrocławia. Trzech pozostałych to cywile, osoby zatrudnione w placówkach medycznych, w tym ratownik medyczny.

Jak działali?

- Osoby, które pozyskiwały dane zainteresowanych uzyskaniem takiego fałszywego zaświadczenia o odbyciu szczepienia, pozyskiwały od nich informacje niezbędne do wprowadzenia do systemu informatycznego. Pobierały od nich stosowną opłatę za wykonanie takiej "usługi", a następnie te dane wraz z pieniędzmi przekazywały osobom zatrudnionym w placówkach medycznych, które zajmują się szczepieniami. Te osoby były uprawnione do wpisywania danych osób zaszczepionych do systemu informatycznego – powiedział TVN24 pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca do spraw wojskowych prokuratora okręgowego w Poznaniu.