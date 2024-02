Znaleźli jedną z najstarszych kuchni królewskich w Polsce

Znaleźli ślad ogrzwania podłogowego

- Jest to pozostałość płytki podłogowej wykorzystywanej przy piecu typu hypocalstum. Jest to - tak dzisiaj byśmy mogli określić - takie ogrzewanie podłogowe - wyjaśnia prof. Różański.

Archeologom ponad wszelką wątpliwość udało się rozwikłać kwestię pierwotnego przeznaczenia dzisiejszego budynku administracyjnego muzeum. - Zakładano kiedyś, że być może znajdował się tam budynek mieszkalny dla króla – a pamiętamy tutaj o Przemyśle II, który zamieszkiwał zamek poznański. Natomiast dziś już wiemy, że była to kuchnia – co prawda nie kuchnia Przemysła, aż tak daleko bym nie szedł, ale pamiętajmy, że w tym miejscu m.in. odbyły się dwa śluby królewskie - bo ślub tutaj brał Kazimierz Wielki, a także przebywali tutaj królowie polscy, w tym Władysław Jagiełło, który był 36 razy na zamku w Poznaniu – powiedział prof. Różański.

Dodał, że jest to jedna z najstarszych – o ile nie najstarsza - z kuchni królewskich, zachowanych na terenie ziem polskich. Dotychczas znane i rozpoznane - głównie fragmentarycznie - obiekty pochodzą z wieku XVI, a w przypadku obiektu poznańskiego to zabytek pochodzący z wieku XIV bądź XV.

Piec jak w Malborku

W ramach prac odkryto w przestrzeni budynku filar gotycki o wymiarach 2,8 m x 3,5 m, zachowany do wysokości 3,20 m, dźwigający w przeszłości na sobie piec kuchenny, zaś nad piecem wznosił się komin do wyprowadzania spalin z kuchni.

Prof. Różański pytany, jak wyglądała w przeszłości kuchnia na poznańskim zamku podkreślił, że zakłada, że nie było to palenisko otwarte tak, żeby ogień można było oglądać. Przypuszcza, że był to piec podobny do tego, który jest na Zamku w Malborku, choć nieco mniejszych rozmiarów.

Archeolodzy próbują też dotrzeć do zamkowej studni. - Chcemy zobaczyć tę konstrukcję. To jest właściwie jedyna studnia, która była wspomniana w źródłach pisanych. Ilustracje wspominały o studni znajdującej się w narożniku piwnicy i to właściwie jest jedyny narożnik, który można by wiązać z istnieniem tej studni, bo wszystkie pozostałe narożniki tej budowli, w której się znajdujemy leżą pod murami miejskimi - wyjaśnił prof. Różański.