Zakrwawiony mężczyzna leżał na pasach. Jego kolega usłyszał zarzut zabójstwa
Śledztwo w sprawie zabójstwa 52-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald w Poznaniu.
Zakrwawionego mężczyznę znaleziono na przejściu dla pieszych na ulicy Trzebińskiej w Poznaniu. Na ciele poszkodowanego widoczne były rany szyi oraz tułowia. Na miejscu pojawiły się służby. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.
- Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonego było wykrwawienie w następstwie obrażeń zadanych mu nożem. W toku dalszych czynności ustalono, że związek ze zdarzeniem może mieć znajomy ofiary - poinformował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Policjanci zatrzymali w sprawie 48-letniego obywatela Ukrainy. - Został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Zebrane ślady i dowody dały podstawę do przedstawienia mu zarzutu zabójstwa z artykułu 148 paragraf pierwszy Kodeksu karnego - przekazał Wawrzyniak.
Nie potrafił logicznie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił
Według prokuratury podejrzany przyznał się, ale nie potrafił w sposób logiczny i racjonalny podać powodów, którymi się kierował. 48-latek przedstawił też własną wersję tego, co się wydarzyło.
W środę sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na trzy miesiące.