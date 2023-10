"Idzie spokojnie, nie ucieka". Nagranie z monitoringu pokazuje, jak zachowywał się 71-latek po ataku na chłopca

Jeden z mężczyzn, pan Grzegorz, opisywał wcześniej moment zatrzymania Zbysława C. Jak mówił, zobaczył kobietę - jak później się okazało - policjantkę, która negocjowała z napastnikiem. - On miał w ręce nóż i ona z nim prowadziła rozmowę. Ja go od tyłu zaszedłem i po prostu go uderzyłem w łydkę. W tym momencie on stracił równowagę, się nachylił i w momencie, w którym się nachylał, uderzyłem go jeszcze kolanem w żebro. Wtedy ten nóż wypuścił, a ja go odtrąciłem - opowiadał mężczyzna.