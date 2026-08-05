Poznań Zabrakło tlenu w szpitalu covidowym. Akt oskarżenia po latach Oprac. Svitlana Kucherenko |

Bartosz Sobański, rzecznik Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (materiał z 29 kwietnia 2021) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk | PAP

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Śledztwo dotyczyło nieumyślnego narażenia - w okresie od dnia 28 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r. w Poznaniu - pacjentów szpitala tymczasowego na MTP w Poznaniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niezabezpieczenie zapasów tlenu medycznego dla potrzeb pacjentów leczonych w związku z COVID-19, skutkiem czego doszło do przerw w terapii tlenowej. Podstawą wszczęcia postępowania było zawiadomienie złożone przez wojewodę wielkopolskiego.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Anna Marszałek, postępowanie to właśnie zostało zakończone, a akt oskarżenia trafił do sądu.

Prokurator wskazała, że zgodnie z decyzjami ówczesnego ministra zdrowia, Międzynarodowe Targi Poznańskie udostępniły i przystosowały nieruchomości spółki na potrzeby Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

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W szpitalu zabrakło tlenu dla pacjentów

"Szpital kliniczny miał za zadanie dostosowania komórek organizacyjnych szpitala, w miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania świadczeń medycznych, do uruchomienia dodatkowych łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym łóżek intensywnej terapii z możliwością prowadzenia tlenoterapii. W dniu 30 marca 2021 roku na terenie szpitala tymczasowego w Poznaniu wystąpiły przerwy w terapii tlenowej pacjentów" - podkreśliła prokurator Marszałek.

Dodała, że w celu ustalenia, czy zdarzenie to mogło być wynikiem wadliwości konstrukcji, ewentualnie niesprawności instalacji tlenu, zasięgnięto w toku śledztwa opinii biegłego sądowego z dziedziny gazownictwa i inżynierii sanitarnej.

Prokurator zaznaczyła, że "zdaniem biegłego przyczyną braku tlenu w dniu 30 marca 2021 roku był brak odpowiedniej ilości tlenu w zbiorniku głównym, zbiorniku zapasowym oraz brak określonej ilości butli z tlenem jako źródła awaryjnego".

"W toku śledztwa ustalono, iż profesjonalne służby szpitala tymczasowego w Poznaniu, odpowiedzialne za ciągłość dostaw tlenu w instalacji, monitoring i serwis, winny zabezpieczyć dostawę tlenu medycznego w odpowiednich ilościach, analizując aktualne potrzeby i przewidując możliwe zapotrzebowanie na tlen" - wskazała.

W toku śledztwa uzyskano także opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej, dotyczące skutków przerwy w dostawie tlenu i jej wpływu na zdrowie poszczególnych pacjentów szpitala tymczasowego.

10 pacjentów bez tlenoterapii

Prokurator Marszałek poinformowała, że aktem oskarżenia objęta została jedna osoba - Krzysztof S. Prokurator zarzucił mu, że w okresie od dnia 28 marca 2021 r. do dnia 30 marca 2021 r. w Poznaniu jako kierownik Sekcji Energetycznej Działu Technicznego Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, "działając nieumyślnie, nie wykazując należytej staranności oraz wymaganej ostrożności, nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, że nie podjął odpowiednich działań mających na celu zaopatrzenie w tlen medyczny i nie zamówił go we właściwym czasie, w wyniku czego doszło do całkowitego zużycia tlenu w instalacji tlenowej szpitala i tym samym przerwy w terapii tlenowej stosowanej wobec 10 pacjentów, którzy narażeni zostali w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw oraz złożył w sprawie wyjaśnienia. Każde z 10 zarzuconych podejrzanemu przestępstw (zakwalifikowanych z art. 160 par. 1 i 3 kk), zagrożone jest karą do roku pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.