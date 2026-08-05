Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zabrakło tlenu w szpitalu covidowym. Akt oskarżenia po latach

|
W szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu. Interweniowały służby i wojewoda
Bartosz Sobański, rzecznik Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (materiał z 29 kwietnia 2021)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk | PAP
Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie braku tlenu w szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas pandemii COVID-19. Według śledczych przerwy w tlenoterapii naraziły na niebezpieczeństwo 10 pacjentów.

Śledztwo dotyczyło nieumyślnego narażenia - w okresie od dnia 28 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r. w Poznaniu - pacjentów szpitala tymczasowego na MTP w Poznaniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niezabezpieczenie zapasów tlenu medycznego dla potrzeb pacjentów leczonych w związku z COVID-19, skutkiem czego doszło do przerw w terapii tlenowej. Podstawą wszczęcia postępowania było zawiadomienie złożone przez wojewodę wielkopolskiego.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Anna Marszałek, postępowanie to właśnie zostało zakończone, a akt oskarżenia trafił do sądu.

Prokurator wskazała, że zgodnie z decyzjami ówczesnego ministra zdrowia, Międzynarodowe Targi Poznańskie udostępniły i przystosowały nieruchomości spółki na potrzeby Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W szpitalu zabrakło tlenu dla pacjentów

"Szpital kliniczny miał za zadanie dostosowania komórek organizacyjnych szpitala, w miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania świadczeń medycznych, do uruchomienia dodatkowych łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym łóżek intensywnej terapii z możliwością prowadzenia tlenoterapii. W dniu 30 marca 2021 roku na terenie szpitala tymczasowego w Poznaniu wystąpiły przerwy w terapii tlenowej pacjentów" - podkreśliła prokurator Marszałek.

Dodała, że w celu ustalenia, czy zdarzenie to mogło być wynikiem wadliwości konstrukcji, ewentualnie niesprawności instalacji tlenu, zasięgnięto w toku śledztwa opinii biegłego sądowego z dziedziny gazownictwa i inżynierii sanitarnej.

Prokurator zaznaczyła, że "zdaniem biegłego przyczyną braku tlenu w dniu 30 marca 2021 roku był brak odpowiedniej ilości tlenu w zbiorniku głównym, zbiorniku zapasowym oraz brak określonej ilości butli z tlenem jako źródła awaryjnego".

"W toku śledztwa ustalono, iż profesjonalne służby szpitala tymczasowego w Poznaniu, odpowiedzialne za ciągłość dostaw tlenu w instalacji, monitoring i serwis, winny zabezpieczyć dostawę tlenu medycznego w odpowiednich ilościach, analizując aktualne potrzeby i przewidując możliwe zapotrzebowanie na tlen" - wskazała.

W toku śledztwa uzyskano także opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej, dotyczące skutków przerwy w dostawie tlenu i jej wpływu na zdrowie poszczególnych pacjentów szpitala tymczasowego.

10 pacjentów bez tlenoterapii

Prokurator Marszałek poinformowała, że aktem oskarżenia objęta została jedna osoba - Krzysztof S. Prokurator zarzucił mu, że w okresie od dnia 28 marca 2021 r. do dnia 30 marca 2021 r. w Poznaniu jako kierownik Sekcji Energetycznej Działu Technicznego Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, "działając nieumyślnie, nie wykazując należytej staranności oraz wymaganej ostrożności, nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, że nie podjął odpowiednich działań mających na celu zaopatrzenie w tlen medyczny i nie zamówił go we właściwym czasie, w wyniku czego doszło do całkowitego zużycia tlenu w instalacji tlenowej szpitala i tym samym przerwy w terapii tlenowej stosowanej wobec 10 pacjentów, którzy narażeni zostali w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw oraz złożył w sprawie wyjaśnienia. Każde z 10 zarzuconych podejrzanemu przestępstw (zakwalifikowanych z art. 160 par. 1 i 3 kk), zagrożone jest karą do roku pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Nawrocki Czarno na białym
Premiera"Żenada, co on wyprawia". Pojechaliśmy w rodzinne strony Karola Nawrockiego
Czarno na białym
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
PoznańSzpitalCovid-19
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Nowy rekord na stacjach
BIZNES
Bezpieczeństwo nad wodą
Zniknęli pod wodą, dwaj 13-latkowie nie żyją
Poznań
Muzeum Powstania Warszawskiego
Marsz organizowany w hołdzie cywilnym ofiarom powstania odwołany przez upał
WARSZAWA
Upał w Polsce
Żar leje się z nieba. Gdzie jest najgoręcej
METEO
imageTitle
Z igrzysk na Tour de France. Spełniła marzenie, nawiązuje walkę
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Milana. Włoch bez konkurencji w Tour de Pologne
EUROSPORT
Mężczyzna ucieka leśną drogą przed policjantami
Powód ucieczki motocyklisty zaskoczył policjantów
Białystok
Słowenia, elektrownia jądrowa
Pierwszy raz od ponad dwóch dekad. Upał uderza w elektrownię atomową
BIZNES
imageTitle
Pech go prześladuje. Mistrzostwa bez Liska
EUROSPORT
2026-08-05T101725Z_1_LWD338105082026RP1_RTRWNEV_C_3381-GERMANY-SECURITY-AIRPORT-DHL-0020
Ładunek wybuchowy na lotnisku. Prokuratura wszczyna śledztwo
BIZNES
BHDP_IN-22WE_PILOT ARRESTED WITH 7_90a40403-dc6e-47ea-8256-685a1286f91d-0001
Zauważyli coś podejrzanego w walizce pilota. Urząd celny pokazał nagranie
Świat
Funkcjonariusze na miejscu ataku na Covent Garden w centrum Londynu
Atak w centrum Londynu. Są ranni
Świat
Urna
AI może zmienić oblicze wyborów
BIZNES
Tkaczuk
Reuters: szef rosyjskiej fabryki dronów poważnie ranny
Świat
Wypadek w Piasecznie
"Nie ustąpiła pierwszeństwa" i doszło do wypadku. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Upał, skwar, gorąco, Warszawa
Piekielny upał w Warszawie. Nadchodzą burze
WARSZAWA
14-latek uciekał przed policją
Ucieczka 14-latka, duży mandat dla jego opiekuna
Opole
shutterstock_2443379777
Rusza wielka kontrola lekarzy. Komu grożą milionowe kary?
Zdrowie
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Gigant sprzedany. Drugie największe przejęcie na rynku
BIZNES
Andrzej Morozowski
"Dziękuję Panie Andrzeju, że byłeś". Tak widzowie TVN24 żegnają Andrzeja Morozowskiego
Polska
Pan Przemek uratował tonącego
"Człowiek, który doświadczył wyciągniętej dłoni, dziś stał się tą dłonią dla drugiego"
Poznań
Akcja ratunkowa nad wodą
Wszedł do wody, stracił przytomność, zmarł w szpitalu
Kraków
Akcja ratunkowa na Bugu
"Był ze znajomymi ochłodzić się nad rzeką, wszedł do wody i zniknął"
WARSZAWA
05 1225 borusiewicz foty-0017
Niski poziom wody odsłonił kolejny niewybuch
Świat
Pożary lasów w powiecie jędrzejowskim
Płonie las i nieużytki rolne, zagrożone domy
Kielce
imageTitle
Przyjechali na igrzyska i zaginęli. Policja prowadzi dochodzenie
EUROSPORT
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku
Chiny wprowadzają sankcje odwetowe przeciwko USA. "Nie mamy innego wyjścia"
BIZNES
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Kaczyński o "dziwnym stanie" Morawieckiego. Komentują politycy
Polska
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
"Drzwi i okna wyparowały"
METEO
Operacja Hellfire CBZC
Dyrektor podstawówki odwołany. Zarzut: pornografia dziecięca
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica