Zabójstwo właściciela autokomisu. Podejrzany przed laty miał alibi, teraz przyznał się do zbrodni

23 lata temu od ciosu siekierą zginął właściciel poznańskiego autokomisu. Śledztwo szybko stanęło w martwym punkcie, ale teraz nastąpił przełom. Zatrzymany został podejrzany o zbrodnię. Przed laty przedstawił alibi, wtedy został zwolniony. Teraz przyznał się do zabójstwa.

Do zbrodni doszło 31 sierpnia 2000 roku w nocy. Nad ranem przechodzień zauważył, że z biura autokomisu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku wydobywa się dym. Strażacy, którzy przyjechali na wezwanie, podczas gaszenia pożaru znaleźli wewnątrz budynku nieprzytomnego mężczyznę. Okazało się, że był to właściciel autokomisu. Na głowie miał potężną ranę. Jak się potem okazało, został uderzony siekierą, którą policjanci znaleźli wewnątrz budynku. Ciężko ranny trafił do szpitala, gdzie po tygodniu zmarł.