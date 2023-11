Pomógł zatrzymać zabójcę pięcioletniego Maurycego. Podziękował mu prezydent Poznania

"W imieniu mieszkańców Poznania podziękowałem mu oraz kolegom z jego brygady za odwagę i godną najwyższego uznania postawę obywatelską - to ważne, by widząc krzywdę innych, nie pozostawać obojętnym" - podkreślił Jaśkowiak.

18 października na poznańskim Łazarzu. Zbysław C. zaatakował pięcioletniego Maurycego , który wraz z innymi przedszkolakami szedł na wycieczkę na pocztę. Chłopiec został przewieziony do szpitala. Jednak jego życia nie udało się uratować.

Konopczyński, gdy usłyszał, że napastnik biegnie ulicą, natychmiast z kolegami ruszył w jego kierunku. - Gapiów było dużo, nie było tylko bohaterów do zatrzymania. Ludzie mieli jakieś kije czy miotły. Jak on biegł, to wystarczyło mu kij wsadzić między nogi, żeby się wywrócił... Wyszło tak, że to ja zareagowałem i pobiegłem - relacjonował mężczyzna po ataku na pięciolatka.