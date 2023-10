O 3 nad ranem obudził ich "bardzo niepokojący hałas" w jednym z lokali. Policjanci znaleźli ciało starszej kobiety

czytaj dalej

To nie jest zwykła awaria, to nie jest skutek normalnej eksploatacji - mówią władze Finlandii. Odnoszą się do uszkodzenia gazociągu, który łączy Finlandię z Estonią. Wiele wskazuje na to, że było to celowe działanie. Helsinki nie mówią wprost, że stoi za tym Rosja, ale też tego nie wykluczają. Politycy estońscy mówią bardziej wprost, że tylko Moskwa ma w czymś takim interes.