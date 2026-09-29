Poznań Zatrzymali busa, w środku był łup wart milion złotych

W kradzionym busie znaleziono towar wart blisko milion złotych Źródło wideo: KMP Poznań Źródło zdj. gł.: KMP Poznań

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Na początku września policjanci z Poznania namierzyli 46-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem. Mężczyznę wypatrzono w nocy na Wildzie. Gdy policjanci chcieli go zatrzymać, ten zabarykadował się w dostawczym Mercedesie.

- Policjanci otworzyli drzwi pojazdu, obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go. Okazało się, że prowadzony przez niego Mercedes skrywał cenny łup. Przestrzeń ładunkowa była wypełniona markowym towarem - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

I tak policjanci znaleźli w busie 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki. Jak przekazał podkom. Paterski, wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na około milion złotych.

46-latek prowadził samochód będąc pod wpływem amfetaminy Źródło zdjęcia: KMP Poznań

- Odzież i obuwie zostały skradzione zaledwie chwilę wcześniej. Sprawca włamał się do garażu znajdującego się na parkingu podziemnym na poznańskiej Wildzie, a następnie wykorzystał do transportu łupu samochód, którym przyjechał na miejsce - przekazał rzecznik poznańskiej policji.

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Był pod wpływem amfetaminy

Mercedes, do którego przepakowano łupy też był kradziony. Auto zniknęło z Obornik w kwietniu. Po kradzieży zmieniono w pojeździe tablice rejestracyjne na takie, które były przypisane do innego samochodu, ale tej samej marki.

To w tym busie ukryto milionowy łup Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Co więcej, podczas przeszukania, policjanci znaleźli przy 46-letnim kierowcy narkotyki.

Od mężczyzny pobrano krew do badań, a wynik badania w laboratorium potwierdził, że 46-latek był pod wpływem amfetaminy, gdy prowadził Mercedesa.

Jest multirecydywistą

Skradzione auto trafiło na policyjny parking, a odzyskany towar zabezpieczono. Rzeczy zostaną przekazane właścicielce.

46-latkowi przedstawiono zarzuty. - Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem w warunkach tzw. multirecydywy, a także za umyślne paserstwo, posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu - wyliczał podkom. Paterski.

Teraz podejrzanemu grozi kara nawet do 15 lat więzienia.