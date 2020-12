"Jedno miasto wyróżniało się zdecydowanie". Poznań doceniony przez Unię za dostępność w czasie pandemii

Chwalili za maseczki Seniorro, docenili też Telefon Serdeczności. - Sędziowie byli pod wrażeniem wszystkich zgłoszeń. Ale jedno miasto wyróżniało się zdecydowanie - mówiła komisarz UE ds. równości Helena Dalli. Poznań otrzymał nagrodę specjalną w międzynarodowym konkursie Access City Award za dostępność usług publicznych w czasie pandemii COVID-19.

Access City Award to nagroda przyznawana przez Komisję Europejską. Trafia do miast, które są dostępne, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą ją dostać miejscowości, które podnoszą jakość życia swoich mieszkańców i dbają o to, by każdy miał taki sam dostęp do usług publicznych. W tym roku główną nagrodę otrzymało szwedzkie miasto Jönköping, drugie miejsce zajęło Bremerhaven (Niemcy), a trzecie - Gdynia.

Kapituła przyznała też nagrody specjalne. Jedna z nich - za dostępność usług publicznych w czasie pandemii - trafiła w ręce Poznania.

"Jedno miasto wyróżniało się zdecydowanie"

Jurorzy konkursu docenili poznańską pomoc dla seniorów, osób samotnych i z niepełnosprawnościami. Dzięki niej poznanianki i poznaniacy będący w grupie wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19 mogli podczas epidemii korzystać z usług publicznych dopasowanych do potrzeb życia codziennego. Zwrócili też uwagę na to, że codzienne informacje o przebiegu pandemii w Poznaniu, transmitowane za pomocą miejskich kanałów w serwisach społecznościowych - były zawsze tłumaczone na język migowy.

- Unia Europejska mierzy się z konsekwencjami pandemii. Pomimo tego trudnego kontekstu wiele miast jest przykładem prawdziwej dostępności. Wiem, że sędziowie byli pod wrażeniem wszystkich zgłoszeń. Ale jedno miasto wyróżniało się zdecydowanie - to tegoroczny zdobywca Nagrody specjalnej za dostępność usług publicznych w czasie pandemii: Poznań. Gratuluję! Zasługujecie na tę nagrodę, bo jesteście prawdziwym przykładem dostępności dla każdego w Unii Europejskiej – mówiła komisarz UE ds. równości Helena Dalli, gratulując nagrody stolicy Wielkopolski.

Przyznając nagrodę Poznaniowi, kapituła konkursu doceniła zwłaszcza usługi dla osób z niepełnosprawnościami i dla seniorów tj. Telefon Porad Cyfrowych, Maseczkę Seniorro, Zakupy dla Seniora czy Telefon Serdeczności. Uwagę sędziów zwróciło również tłumaczenie najważniejszych informacji o przebiegu pandemii na język migowy.

Z nagrody cieszy się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Podkreślił, że dla władz miasta od samego początku pandemii było oczywiste, że wsparcia wymagają wszyscy mieszkańcy. - Szczególną uwagę zwróciliśmy na seniorów i osoby z niepełnosprawnościami, czyli na osoby w grupie wysokiego ryzyka. Zależało nam na tym, by mogli skorzystać z usług publicznych dopasowanych do potrzeb życia codziennego, nie rezygnując z zasad bezpieczeństwa – powiedział.

Nagrodę specjalną w kategorii "Dostępność jako szansa dla całego miasta" otrzymało greckie Komotini. Włoska Florencja dostała nagrodę specjalną za budowanie środowiska sprzyjającego dostępności.

Za co doceniono Poznań?

Telefon Porad Cyfrowych to usługa, jaką Poznań uruchomił, by pomóc seniorom w korzystaniu z nowych technologii i elektronicznych narzędzi komunikacji. Konsultanci wytłumaczą, jak wysłać e-mail, zgrać zdjęcia z telefonu czy pobrać z Internetu aplikacje i komunikatory czyli programy, które umożliwiają bezpłatne rozmowy i wideorozmowy. Podpowiedzą, jak założyć konto na Facebooku i innych portalach społecznościowych i jak bez wychodzenia z domu dotrzeć do bezpłatnych materiałów do samodzielnej nauki obsługi nowych urządzeń. Pomogą też wyszukać w Internecie potrzebne informacje, podpowiedzą z których bezpiecznych stron korzystać.

Dyżury odbywają się w godzinach 10-14, od poniedziałku do środy pod specjalnym numerem telefonu: 603 489 205.

Maseczka Seniorro to akcja szycia maseczek ochronnych przez starszych mieszkańców miasta dla swoich rówieśników. W akcję włączyli się poznańskie seniorki i seniorzy, potrafiący szyć na maszynie.

Aby otrzymać maseczkę, wystarczy zadzwonić pod numer: 61 646 33 44 - telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00 - i zgłosić jeden raz zapotrzebowanie na maseczki. Osoba dzwoniąca będzie poproszona o podanie swoich danych: imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Senior lub seniorka może podać dane także innych osób zamieszkujących z nią, jeżeli spełniają kryteria akcji. Każdy senior, który ukończył 70 lat, może otrzymać tylko raz pakiet 2 maseczek.

Zakupy dla seniorów i zakupy bez barier to akcje mająca chronić przed koniecznością wychodzenia z domów osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Mogą z niej skorzystać poznaniacy i poznanianki powyżej 60 roku życia, którzy samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Aby zgłosić potrzebę zakupów, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: numer telefonu 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00.

Akcja "Zakupy bez barier" w Poznaniu Wystarczy jeden telefon, sms lun e-mail, by otrzymać pomoc w zrobieniu zakupów w Poznaniu. Urząd miasta i Caritas Archidiecezji Poznańskiej właśnie ruszyli z akcją "Zakupy bez barier". To oferta pomocy w zakupie leków, żywności i środków czystości dla osób niepełnosprawnych i seniorów. TVN24

Telefon Serdeczności to specjalna infolinia, którą w kwietniu, tuż przed Wielkanocą, uruchomiono dla seniorów z Poznania. - To jest taka linia, na którą warto zadzwonić, gdy czujemy się samotni, kiedy po prostu chcemy się wygadać, kiedy tak po ludzku potrzebujemy z kimś porozmawiać. Tu można rozmawiać o wszystkim. Po drugiej stronie słuchawki zawsze czeka na seniora osoba życzliwa, chętna do pomocy - opowiada Maria Paradowska, dyrektorka Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.

Telefon serdeczności działa od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00 pod numerem 691 870 091.

Telefon Serdeczności w Poznaniu Seniorzy z Poznania, którzy czują się samotni i chcieliby z kimś porozmawiać nie zostaną sami ze swoimi obawami i problemami. Podobnie jak wiosną mogą zadzwonić na specjalną linię - "Telefon Serdeczności". Po drugiej stronie słuchawki czeka rozmówca życzliwy i gotowy do pomocy.

Autor:FC/gp

Źródło: PAP, TVN 24 Poznań