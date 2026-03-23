Poznań

Wysyłał groźby do wiceprezydenta Poznania. Był zaskoczony, gdy zobaczył policjantów

W Poznaniu na dworcu policjanci zatrzymali 46-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i nawoływania do popełnienia zbrodni. Wszystko przez wpisy i wiadomości, które kierował w mediach społecznościowych do wiceprezydenta Poznania Marcina Gołka.

Policja poinformowała o zatrzymaniu 46-latka w związku ze zgłoszeniem, które wpłynęło pod koniec stycznia. Dotyczyło ono kierowania gróźb karalnych wobec jednego z użytkowników popularnego portalu społecznościowego. Chodziło o posty i prywatne wiadomości, w których autor sugerował pokrzywdzonemu, że należy "polać go benzyną i podpalić".

- Zachowanie to wzbudziło u pokrzywdzonego realną obawę spełnienia gróźb. Zgłaszający kompletnie nie wiedział, kto za nie odpowiada. Kiedy policjanci zaczynali pracować nad tą sprawą, było wiadomo tylko, że sprawcą jest anonimowy użytkownik internetu. Musieli ustalić, kto nim jest - mówi nam podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

W sprawę zaangażowali się również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda.

Niczego się nie spodziewał

Kilka dni po otrzymaniu zawiadomienia policjanci ustalili tożsamość podejrzanego. Zatrzymali 46-latka na dworcu PKP w Poznaniu. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. - Nie spodziewał się, że zostanie namierzony, ponieważ w sieci nie posługiwał się swoim nazwiskiem. Trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz kierowania gróźb karalnych - przekazał podkom. Paterski.

Prokuratura domagała się aresztu, a sąd przychylił się do tego wniosku. Teraz 46-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

"To nie jest kwestia strachu"

Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek poinformował w Radiu Poznań, że to on był osobą, której groził 46-latek. Przyznał, że złożył zawiadomienie. Pytany o to, czy się faktycznie bał, odpowiedział, że zupełnie nie to jest tu istotne. - To nie jest kwestia strachu, tylko tego, jak dzisiaj reagujemy na tego typu groźby i tego typu hejt i na jego efekty. (...) Jak widać, nikt w internecie nie jest anonimowy, policja działa i mogę tylko podziękować służbom za sprawne działanie - powiedział Marcin Gołek.

Jak twierdzi samorządowiec, hejt pod jego adresem to pokłosie działalności autora jednego z popularnych poznańskich profili w mediach społecznościowych. Na antenie podał nazwę tego profilu oraz imię i nazwisko prowadzącego.

Wiceprezydent Poznania zapowiedział również, że będzie konsekwentnie reagował na hejterskie wpisy pod swoim adresem.

Wyrok w sprawie wiadomości do Adama Szłapki. "Jest to klasyczna groźba"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyrok w sprawie wiadomości do Adama Szłapki. "Jest to klasyczna groźba"

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl, Radio Poznań

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
NFZ zaciska pasa. To odbije się na pacjentach
Pacjenci alarmują w sprawie NFZ. "Załamie nam się system"
Piotr Wójcik
Czołowe zderzenie na drodze nr 10
Czołowe zderzenie z ciężarówką. Są ranni
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2389071237_1
Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija
Zdrowie
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Urban przed starciem z Albanią: to najważniejszy mecz w mojej karierze
EUROSPORT
Agenci ICE mają być obecni na igrzyskach
Chaos na lotniskach w USA. Wysłano tam agentów ICE
Świat
imageTitle
Lewandowski: Albania jak finał, nie ma miejsca na pomyłkę
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa
Świat
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
BIZNES
Viktor Orban na szczycie UE w Brukseli
"Jeżeli TISZA nie wygra tych wyborów, już nikt nie będzie go w stanie pokonać"
Świat
Pomnik Krzysztofa Kolumba na terenie Białego Domu
Demonstranci obalili ten pomnik, teraz stanął obok Białego Domu. Dla Trumpa to "bohater"
Świat
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
BIZNES
Iga Świątek ma za sobą trudną wiosnę
Zmiany w zespole Świątek
EUROSPORT
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
METEO
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Zatrzymano dwie osoby
Założyli kominiarki, wbiegli na trybuny. Zatrzymano dwie osoby
Opole
Gangsterka zatrzymana na granicy
Poszukiwana w całej Europie oszustka wpadła na polskiej granicy
Rzeszów
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
BIZNES
Karol Nawrocki
Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana
Świat
imageTitle
Absurdalna sytuacja. Słoweński klub zmienia bramkarza po zaledwie minucie
EUROSPORT
Zatrzymano małżeństwo
Mieli zabić seniorkę dla 180 złotych. Jest akt oskarżenia
Katowice
Noworodek
"Pierwszy miesiąc ich życia nie powinien być ostatnim". Wstrząsające dane
Zdrowie
Śnieg, zima
Najpierw niska temperatura, później obfity śnieg. Są ostrzeżenia
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch gazu na stacji paliw. Są ranni
Katowice
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
BIZNES
imageTitle
Dwa tygodnie w śpiączce, długa rehabilitacja. Kolarz wraca po wypadku w Polsce
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Braun znowu zablokował postawienie zarzutów. Złożył wniosek i wyszedł
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
WARSZAWA
Wycinka drzew w zgierskim lesie
"Pół lasu chyba wycięli". Leśnicy mówią, że zgodnie z planem
Łódź
W pożarze domu w White Bear Lake w Minnesocie zginęła reporterka sportowa i jej troje małych dzieci. Śledczy próbują obecnie ustalić przyczynę
W pożarze domu zginęła dziennikarka sportowa i jej troje dzieci
Świat
Zwiń opisWięcej

