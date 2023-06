Niezwykłe świadectwo historii. Wystawa dzieł zniszczonych podczas wojny w Ukrainie

czytaj dalej

Sobota jest 486. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn albo zwariował, albo ma poważne wsparcie wewnątrz reżimu - ocenił Kalev Stoicescu, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ekspert estońskiego think tanku International Centre for Defence and Security (ICDS). - Jego brawury nie można tłumaczyć wyłącznie bliskimi relacjami z prezydentem Władimirem Putinem - mówił, odnosząc się do buntu kierowanej przez Prigożyna Grupy Wagnera. Stoicescu zauważył, że w przeszłości pojawiały się sygnały o związkach szefa najemników z rosyjską FSB. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.