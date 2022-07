Wyrok w głośnej sprawie Banku Staropolskiego

Piotr Bykowski został skazany za doprowadzenie do wyrządzenia szkody w wysokości co najmniej 127 milionów złotych w upadłym przed ponad 20 laty Banku Staropolskiem. Oskarżony był przewodniczącym rady nadzorczej banku.

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał w piątek Piotra Bykowskiego na dwa lata więzienia za doprowadzenie do wyrządzenia szkody w wysokości co najmniej 127 milionów złotych upadłemu przed ponad 20 laty Bankowi Staropolskiemu. Oskarżony był przewodniczącym rady nadzorczej banku. Piotr Bykowski zgodził się na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska.

W sumie czworo skazanych

Włodzimierz W., jako ówczesny prezes zarządu, został uznany za winnego wyrządzenia Bankowi Staropolskiemu szkody w wysokości co najmniej 16 milionów złotych, za co wymierzono mu karę jednego roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, a także grzywnę w wysokości 12 tysięcy złotych. Z kolei oskarżone Ewa W. i Danuta D., które były wiceprezesami banku, za wyrządzenie szkody w wysokości co najmniej 127 milionów złotych zostały skazane na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz po 15 tysięcy złotych grzywny. Sędzia Alina Siatecka uzasadniając piątkowy wyrok zaznaczyła, że sąd uznał oskarżonych za winnych popełnienia przestępstwa niegospodarności. Jak wskazała sędzia, tylko troje z oskarżonych w tej sprawie pełniło funkcję w zarządzie banku. Dodała, że oskarżony Piotr Bykowski, jako przewodniczący rady nadzorczej banku, odmiennie niż przyjęło się obecnie, pełnił aktywną rolę w prowadzeniu polityki i strategii działania banku polegających m.in. na prowadzeniu inwestycji na Ukrainie, gdzie mogły trafić pieniądze poszkodowanych.