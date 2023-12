Policjanci chcieli obwinić kierowcę za uszkodzenie szyby w radiowozie. Usłyszeli wyrok

Prokuratura: fałszywe zeznania i dowody

Paweł K. i Maciej K. odpowiadali za złożenie fałszywych zeznań oraz za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. "Wiedząc, iż szyba czołowa w radiowozie służbowym jest uszkodzona, upozorowali zdarzenie drogowe z udziałem innego kierowcy, a następnie zgłosili ten fakt Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i skierowali wobec tego innego kierowcy fałszywe oskarżenie o popełnienie przez niego wykroczenia drogowego, a także tworzyli fałszywe dowody w celu doprowadzenia tego kierowcy do poniesienia odpowiedzialności karnej za wykroczenie, którego nie popełnił, a następnie obarczenia go odpowiedzialnością materialną za wymianę szyby w radiowozie" – informowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Paweł S. został oskarżony o przekroczenie swoich uprawnień. Według prokuratury, wiedząc o uszkodzeniu szyby przedniej w radiowozie służbowym, polecił podległym funkcjonariuszom zmianę zapisów w kontrolce - bez adnotacji o uszkodzeniu szyby, a następnie zaproponował podległym funkcjonariuszom wyjazd tym radiowozem poza komendę i upozorowanie zdarzenia drogowego, w którym szyba ta miała być rzekomo uszkodzona. Przemysława K. oskarżono o to, że jako naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu nie dopełnił swoich obowiązków. Według śledczych, policjant wiedział o tworzeniu fałszywych dowodów przez podległych mu funkcjonariuszy, ale "nie podjął żadnych czynności urzędowych związanych z ujawnieniem tego przestępstwa i nie zabezpieczył dowodów tych zdarzeń".

Wyroki w zawieszeniu

Konsekwencje zawodowe

W sierpniu 2021 roku rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że Paweł K. i Paweł S. odeszli z policji. Z kolei wobec Macieja K. komisja lekarska miała wówczas orzec, iż jest on trwale niezdolny do pełnienia służby, nie przychodzi do pracy i wkrótce opuści formację. Naczelnik miał kontynuować służbę do wyjaśnienia sprawy, jednak 15 lutego 2020 r. lokalne media poinformowały, że szef poznańskiej drogówki poprosił o przeniesienie do innego wydziału. Naczelnika zastąpił jego dotychczasowy zastępca komisarz Roman Szykulski. Naczelnikowi poznańskiej drogówki i Pawłowi S. za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień groziło do trzech lat więzienia, dwóm pozostałym oskarżonym - do ośmiu lat pozbawienia wolności.