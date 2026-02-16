Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

300 zwierząt egzotycznych w fatalnych warunkach. Jest wyrok

Według śledczych - zwierzęta miały fatalne warunki
"Obóz kaźni dla zwierząt"
Źródło: UWAGA! TVN
O hodowli egzotycznych zwierząt w Pyszącej (Wielkopolska) słyszała cała Polska. To stamtąd służby zabrały około 300 zwierząt. Jak alarmowała Fundacja "Viva!", w hodowli warunki były skandaliczne i zagrażały życiu zwierząt. Prokuratura oskarżyła właściciela tego obiektu o 19 przestępstw - w tym znęcanie nad zwierzętami. Sąd ogłosił wyrok w sprawie.

Śledczy zarzucali Maciejowi M. kilkanaście przestępstw - on sam podczas procesu nie miał sobie nic do zarzucenia. Proces właściciela hodowli zwierząt spod Śremu (Wielkopolska) trwał blisko 7 lat. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok.

Sąd uznał Macieja M. za winnego szeregu przestępstw zawartych w ustawie o ochronie zwierząt i orzekł karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ma też zapłacić ponad 100 tys. złotych na rzecz kilku fundacji.

Na sali nie było ani Macieja M., ani jego obrońcy.

Obrona domagała się uniewinnienia

Podczas ostatniej rozprawy (2 lutego) prokuratura wniosła o uznanie oskarżonego winnym i wymierzenie mu kary łącznej dwóch lat pozbawienia wolności, a także m.in. orzeczenia na okres 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt oraz 10-letni zakaz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystaniem zwierząt lub odziaływania na nie.

Pełnomocniczka Fundacji "Viva!", która jest w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym, wniosła o karę łączną trzech lat i 6 miesięcy więzienia. Obrona z kolei domagała się uniewinnienia od wszystkich zarzucanych oskarżonemu czynów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie

Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie

METEO
Zwierzęta trzymano w fatalnych warunkach. Dwie osoby stanęły przed sądem

Zwierzęta trzymano w fatalnych warunkach. Dwie osoby stanęły przed sądem

Kraków

Zarejestrował hodowlę jako cyrk

Sprawa miała swój początek w połowie 2017 roku. Na terenie hodowli Macieja M., zarejestrowanej jako cyrk, policja znalazła niemal 300 zwierząt, w tym gatunków chronionych. Były wśród nich tygrysy, lamparty perskie, rysie, antylopy i pumy. W akcji na terenie hodowli brali udział wielkopolscy policjanci wraz z koordynatorem ds. CITES Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – "Viva!" oraz Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Zwierzęta z Pyszącej trafiły do ośrodków w Polsce i poza jej granicami
Zwierzęta z Pyszącej trafiły do ośrodków w Polsce i poza jej granicami
Źródło: TVN24

Akcja na terenie hodowli była jedną z największych interwencji dotyczących dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową, jakie przeprowadzono w Polsce. Jak informowała fundacja "Viva!", prawie 300 zwierzętami w hodowli opiekowało się tylko dwóch pracowników, a "stan sanitarny pomieszczeń i wybiegów był skandaliczny i zagrażał bezpośrednio życiu i zdrowiu wszystkich zwierząt". Część ewakuowanych z hodowli zwierząt trafiła do polskich ogrodów zoologicznych: w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy i Chorzowie. Pozostałe, głównie małpy i duże koty, przyjęły europejskie azyle dla dzikich zwierząt.

Zarzucili mu popełnienie 19 przestępstw

Właściciela nielegalnej hodowli Macieja M. oskarżono łącznie o 19 przestępstw, w tym znęcania się nad zwierzętami, podrabiania dokumentów, przywłaszczenia zwierzęcia, naruszania praw pracowniczych i naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu nimi. Maciejowi M. za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Proces Macieja M. rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w czerwcu 2019 roku. Oskarżony na pierwszej rozprawie przyznał się tylko do części zarzucanych mu czynów, jak mówił - "przyznaję się tylko do tego, że jako pracodawca nie dokonałem należytych formalności i nie zgłosiłem pracowników do ZUS". W wyjaśnieniach składanych przed sądem Maciej M. podkreślił, że hodowlę prowadził od wielu lat i była ona wielokrotnie kontrolowana przez odpowiednie jednostki administracyjne, a także przez powiatowego i wojewódzkiego lekarza weterynarii. "W miarę rozwoju ewoluowało to w kierunku cyrku, ponieważ chciałem nie tylko hodować i eksponować zwierzęta, ale też wykorzystywać je w celach rozrywkowych, np. przez ich udział w reklamach" - mówił. Oskarżony wskazał, że tego typu działalność "nie jest niczym nowym w Polsce i Europie". Dodał, że w Polsce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt działalności na takich samych zasadach, jak hodowla w Pyszącej.

Według śledczych zwierzęta miały fatalne warunki
Według śledczych zwierzęta miały fatalne warunki
Źródło: TVN24

Odnosząc się do zarzutu handlu i obrotu zwierzętami powiedział, że to "fikcja literacka osoby, która sporządziła opinię w tej sprawie". "Wszystkie zwierzęta zostały sprowadzone w sposób legalny, z dokumentami wymaganymi w tracie transportu (…) były to normalne transfery, które przeprowadzają ogrody zoologiczne, prywatne hodowle, cyrki. Nie miało to nic wspólnego z przemytem, tym bardziej handlem zwierzętami. Niektóre zwierzęta z listy, którą przedstawiła prokuratura, nigdy nie były w Pyszącej" - podkreślił. W ocenie obrońcy oskarżonego, akcja w Pyszącej "miała na celu zabór zwierząt, a nie ochronę ich zdrowia i życia". Pod koniec 2019 roku - w innym procesie - Sąd Rejonowy w Śremie uznał Macieja M. winnym nielegalnego posiadania zwierząt niebezpiecznych i orzekł ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji w zakresie zwierząt niebezpiecznych, co oznacza, że nie wrócą one do byłego już właściciela.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja na skrzyżowaniu. W jednym z aut pijany policjant
Olsztyn
kryptowaluty
Realne koszty sporu o kryptowaluty. "Rozmawiamy z poszkodowanymi. Nie mają nic"
BIZNES
Zalany most załamał się pod autem w Nowej Zelandii
Woda zniszczyła most, auto wisiało nad przepaścią
METEO
imageTitle
Dyrektor turnieju domaga się ukarania Igi Świątek
Najnowsze
14 2200 sikorski monachium-0002
Spięcie między Sikorskim a czeskim ministrem. O co poszło?
Polska
Goppenstein, Szwajcaria
Wykolejony pociąg w Alpach. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku
BIZNES
imageTitle
Klątwa chorążego ich nie dotyczy. Pobili swój rekord, dali przykład Polakom
EUROSPORT
Granica polsko-białoruska w okolicy przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka
Balony znów naruszyły polską przestrzeń. Wojsko w "całodobowej gotowości operacyjnej"
Polska
imageTitle
Szokujący upadek pogrzebał szanse faworytów. "Nierozwiązana zagadka"
EUROSPORT
Herman Hałuszczenko
Wczoraj zatrzymanie, dziś zarzuty. Były minister i afera "Midas"
Świat
imageTitle
Norweg liderem w slalomie. Polak wypadł z trasy
RELACJA
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Poznaniu
Prawie zmiótł pieszych z przejścia. Nagranie
Poznań
Chris Baghsarian
Policja ma "bardzo dziwną prośbę". Chodzi o porwanie
Świat
Chińskie samochody elektryczne
"Bardzo mi się to podoba. Niech Chiny przyjdą"
BIZNES
Paliło się w jednej części domu
W ogniu stanął dom. Jedną seniorkę udało się uratować, druga nie żyje
Białystok
Awaria sieci trakcyjnej na Pomorze
Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów na Pomorzu
Trójmiasto
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po Walentynkach
METEO
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
BIZNES
imageTitle
Bezwładnie sunął po śniegu. Na stoku panowała cisza
EUROSPORT
Piotr Mueller
Starcie posłów, groźba Kaczyńskiego. Mueller: emocji było za dużo
Polska
imageTitle
Zamieniłaby złote medale, by tylko móc cofnąć czas
EUROSPORT
Inauguracja Rady Pokoju. Kilkunastu przywódców u boku Trumpa
Rada Pokoju wyśle pieniądze i żołnierzy do Strefy Gazy. Trump podał szczegóły
Świat
imageTitle
Polski duet z szansą na medal. Dziś ostatni olimpijski konkurs
EUROSPORT
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
METEO
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Rubio o Europie. "Nie prosimy, by była wasalem"
Świat
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
imageTitle
Polska para sportowa z rekordem życiowym. Wystąpi w finale
EUROSPORT
imageTitle
Zakpili z niewiernego Norwega. Mistrzowski trolling na walentynki
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica