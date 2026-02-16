300 zwierząt egzotycznych w fatalnych warunkach. Jest wyrok

"Obóz kaźni dla zwierząt" Źródło: UWAGA! TVN

Śledczy zarzucali Maciejowi M. kilkanaście przestępstw - on sam podczas procesu nie miał sobie nic do zarzucenia. Proces właściciela hodowli zwierząt spod Śremu (Wielkopolska) trwał blisko 7 lat. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok.

Sąd uznał Macieja M. za winnego szeregu przestępstw zawartych w ustawie o ochronie zwierząt i orzekł karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ma też zapłacić ponad 100 tys. złotych na rzecz kilku fundacji.

Na sali nie było ani Macieja M., ani jego obrońcy.

Obrona domagała się uniewinnienia

Podczas ostatniej rozprawy (2 lutego) prokuratura wniosła o uznanie oskarżonego winnym i wymierzenie mu kary łącznej dwóch lat pozbawienia wolności, a także m.in. orzeczenia na okres 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt oraz 10-letni zakaz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystaniem zwierząt lub odziaływania na nie.

Pełnomocniczka Fundacji "Viva!", która jest w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym, wniosła o karę łączną trzech lat i 6 miesięcy więzienia. Obrona z kolei domagała się uniewinnienia od wszystkich zarzucanych oskarżonemu czynów.

Zarejestrował hodowlę jako cyrk

Sprawa miała swój początek w połowie 2017 roku. Na terenie hodowli Macieja M., zarejestrowanej jako cyrk, policja znalazła niemal 300 zwierząt, w tym gatunków chronionych. Były wśród nich tygrysy, lamparty perskie, rysie, antylopy i pumy. W akcji na terenie hodowli brali udział wielkopolscy policjanci wraz z koordynatorem ds. CITES Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – "Viva!" oraz Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Akcja na terenie hodowli była jedną z największych interwencji dotyczących dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową, jakie przeprowadzono w Polsce. Jak informowała fundacja "Viva!", prawie 300 zwierzętami w hodowli opiekowało się tylko dwóch pracowników, a "stan sanitarny pomieszczeń i wybiegów był skandaliczny i zagrażał bezpośrednio życiu i zdrowiu wszystkich zwierząt". Część ewakuowanych z hodowli zwierząt trafiła do polskich ogrodów zoologicznych: w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy i Chorzowie. Pozostałe, głównie małpy i duże koty, przyjęły europejskie azyle dla dzikich zwierząt.

Zarzucili mu popełnienie 19 przestępstw

Właściciela nielegalnej hodowli Macieja M. oskarżono łącznie o 19 przestępstw, w tym znęcania się nad zwierzętami, podrabiania dokumentów, przywłaszczenia zwierzęcia, naruszania praw pracowniczych i naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu nimi. Maciejowi M. za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Proces Macieja M. rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w czerwcu 2019 roku. Oskarżony na pierwszej rozprawie przyznał się tylko do części zarzucanych mu czynów, jak mówił - "przyznaję się tylko do tego, że jako pracodawca nie dokonałem należytych formalności i nie zgłosiłem pracowników do ZUS". W wyjaśnieniach składanych przed sądem Maciej M. podkreślił, że hodowlę prowadził od wielu lat i była ona wielokrotnie kontrolowana przez odpowiednie jednostki administracyjne, a także przez powiatowego i wojewódzkiego lekarza weterynarii. "W miarę rozwoju ewoluowało to w kierunku cyrku, ponieważ chciałem nie tylko hodować i eksponować zwierzęta, ale też wykorzystywać je w celach rozrywkowych, np. przez ich udział w reklamach" - mówił. Oskarżony wskazał, że tego typu działalność "nie jest niczym nowym w Polsce i Europie". Dodał, że w Polsce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt działalności na takich samych zasadach, jak hodowla w Pyszącej.

Odnosząc się do zarzutu handlu i obrotu zwierzętami powiedział, że to "fikcja literacka osoby, która sporządziła opinię w tej sprawie". "Wszystkie zwierzęta zostały sprowadzone w sposób legalny, z dokumentami wymaganymi w tracie transportu (…) były to normalne transfery, które przeprowadzają ogrody zoologiczne, prywatne hodowle, cyrki. Nie miało to nic wspólnego z przemytem, tym bardziej handlem zwierzętami. Niektóre zwierzęta z listy, którą przedstawiła prokuratura, nigdy nie były w Pyszącej" - podkreślił. W ocenie obrońcy oskarżonego, akcja w Pyszącej "miała na celu zabór zwierząt, a nie ochronę ich zdrowia i życia". Pod koniec 2019 roku - w innym procesie - Sąd Rejonowy w Śremie uznał Macieja M. winnym nielegalnego posiadania zwierząt niebezpiecznych i orzekł ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji w zakresie zwierząt niebezpiecznych, co oznacza, że nie wrócą one do byłego już właściciela.

