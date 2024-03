Wykopał urnę z prochami ojca i wiózł ją tramwajem

czytaj dalej

Osoby chcące zrobić zakupy zaraz po Świętach Wielkanocnych mogą mieć z tym problem - zwraca uwagę "Dziennik Gazeta Prawna". Niektóre sklepy mogą bowiem nie zdążyć zmienić stawek VAT na żywność na swoich kasach fiskalnych i będą zamknięte 2 kwietnia. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych placówek, które nie mogą, tak jak dyskonty, polegać na pracownikach IT, którzy na czas dostosowują systemy sprzedażowe do zmian stawek.