Wyjął aparat ukryty w ścianie i fotografował Poznań tuż po wyzwoleniu

Trupów było tyle, że je deptano

W reszcie Poznania już ich nie było. Co 15 minut z dworca odjeżdżał pociąg wypełniony Niemcami uciekającymi na zachód. 20 stycznia rozkaz całkowitej ewakuacji ludności, urzędów i przemysłu wydał Arthur Greiser, namiestnik II Rzeszy w Kraju Warty. On sam również opuścił miasto, w którym zostali głównie Polacy.

"Zemścić się na wrogu"

Miasto w ruinie

Pod koniec lutego do prac porządkowych w mieście prezydent Poznania Feliks Maciejewski wezwał wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. Do prac przymusowych skierowano też Niemców z obozów jenieckich. Prace te były wykonywane w szybkim tempie, bez właściwego sprzętu i odpowiednich zabezpieczeń. Dochodziło do wielu śmiertelnych wypadków.