Sezon rowerów miejskich przedłużony. Z powodu koronawirusa

Miały być do końca listopada, będą do 23 grudnia. Poznań postanowił przedłużyć sezon rowerów miejskich. - Widzimy, jak ważne dla mieszkańców są jednoślady szczególnie teraz, w tym trudnym dla wszystkich czasie - mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.

Zniknie tylko część

Dlatego zdecydowano, że tegoroczny sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego zostanie wydłużony. W poprzednich latach kończył się 30 listopada. W tym roku zostanie on przedłużony do północy z 23 na 24 grudnia. Od 1 do 7 grudnia będzie można korzystać ze wszystkich rowerów, natomiast od 8 do 23 grudnia dostępnych będzie ponad 60 procent. Przez cały okres wydłużonego sezonu - działać będą wszystkie stacje i strefy.