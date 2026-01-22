Logo strona główna
Poznań

Chciała, żeby kierowca zignorował światła. Wyciągnęła "policyjną legitymację"

Policjanci już wiedzą kim jest niecierpliwa pasażerka
Poznań. Pasażera nakłaniała taksówkarza, by przejechał na czerwonym świetle
Źródło: TVN24
Spieszyła się na pociąg, więc zaczęła ponaglać kierowcę. Gdy ten utknął na czerwonym świetle w centrum Poznania, kobieta namawiała go, by jechał dalej. W pewnym momencie wyciągnęła "policyjną legitymację", ale i ten argument nie zadziałał.

Policjanci ustalili, kim jest kobieta, która pokazując "policyjną legitymację", próbowała nakłonić kierowcę do złamania przepisów drogowych. Chodzi o sytuację, która wydarzyła się w taksówce realizującej przejazdy zamawiane przez aplikację. O sprawie zrobiło się głośno, bo kierowca miał w aucie kamerkę, która nagrała zarówno to, co działo się na drodze, jak i w aucie.

"Pani pokazała mi blachę"

Pasażerka zamówiła przejazd ze Starego Zoo w Poznaniu do dworca głównego. Wiadomo, że spieszyła się na pociąg, a kierowca przyjechał spóźniony kilkanaście minut - co tłumaczył korkami.

Początkowo pasażerka zachowywała się spokojnie, ale to zmieniło się, gdy taksówka utknęła w zatorze na rondzie Kaponiera. Na nagraniu z auta widać i słychać, jak kobieta namawia kierowcę, by mimo czerwonego światła pojechał dalej. Przekonuje również, że doskonale zna tę trasę. W pewnym momencie wyciąga z torebki przedmiot przypominający legitymację policyjną. Ale i ten argument nie działa na kierowcę.

Oszustwa na ziemi rolnej były ich stałym źródłem dochodu. Wyłudzili pół miliona

Oszustwa na ziemi rolnej były ich stałym źródłem dochodu. Wyłudzili pół miliona

Olsztyn
Podał "doradcy" hasło i login do konta bankowego. Stracił oszczędności życia

Podał "doradcy" hasło i login do konta bankowego. Stracił oszczędności życia

Kujawsko-Pomorskie

- Światło już zmieniało się na czerwone. Wcisnąłem hamulec, a pani zaczęła mi mówić, żebym jechał na czerwonym. Powiedziałem, że nie pojadę, bo jak. Już mi z prawej strony zaczęli jechać kierowcy. Pani mi pokazała "blachę", żebym jechał na czerwonym. Jakbym przejechał na czerwonym, to bym dostał mandat i kto, by go zapłacił? - powiedział kierowca Serhii Kuraksin, z którym rozmawiał reporter TVN24 Łukasz Wójcik.

Policjanci już wiedzą, kim jest niecierpliwa pasażerka
Policjanci już wiedzą, kim jest niecierpliwa pasażerka
Źródło: IG: poznań moment

Mężczyzna z pewnością dostałby mandat, bo na rondzie Kaponiera jest specjalny system monitoringu, które rejestruje takie wykroczenia.

Nie jest policjantką

Poznańska policja zajęła się przede wszystkim ustalaniem tego, kim jest pasażerka i czy rzeczywiście może być funkcjonariuszką.

- Policjanci ustalili tożsamość kobiety z taksówki. Nie jest to funkcjonariuszka policji ani też pracownik cywilny. Obecnie ustalamy, czy przedmiot, który kobieta okazywała taksówkarzowi jest identyfikatorem policyjnym albo legitymacją policyjną - poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

O ustaleniach funkcjonariuszy informowana jest prokuratura.

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: IG: poznań moment

