Wyciągnęła "policyjną legitymację", wydawała polecenie kierowcy. Została zatrzymana

Policjanci zatrzymali kobietę, która pokazując "policyjną legitymację", próbowała nakłonić kierowcę do złamania przepisów drogowych. Chodzi o sytuację, która wydarzyła się w taksówce realizującej przejazdy zamawiane przez aplikację. O sprawie zrobiło się głośno, bo kierowca miał w aucie kamerkę, która nagrała zarówno to, co działo się na drodze, jak i w aucie.

W czwartek wieczorem młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji poinformował, że kobieta została zatrzymana i przebywa w gmachu poznańskiej komendy wojewódzkiej, gdzie jest przesłuchiwana. - Prowadzone są również inne czynności z jej udziałem. Identyfikator, którym się posłużyła nie jest identyfikatorem policyjnym i legitymacją służbową - zaznaczył Borowiak.

"Pani pokazała mi blachę"

Jak wynika z daty widocznej na nagraniu kierowcy, do zdarzenia doszło 9 stycznia. Pasażerka zamówiła przejazd ze Starego Zoo w Poznaniu do dworca głównego. Wiadomo, że spieszyła się na pociąg, a kierowca przyjechał spóźniony kilkanaście minut - co tłumaczył korkami.

Początkowo pasażerka zachowywała się spokojnie, ale to zmieniło się, gdy taksówka utknęła w zatorze na rondzie Kaponiera. Na nagraniu z auta widać i słychać, jak kobieta namawia kierowcę, by mimo czerwonego światła pojechał dalej. Przekonuje również, że doskonale zna tę trasę. W pewnym momencie wyciąga z torebki przedmiot przypominający legitymację policyjną. Ale i ten argument nie działa na kierowcę.

- Światło już zmieniało się na czerwone. Wcisnąłem hamulec, a pani zaczęła mi mówić, żebym jechał na czerwonym. Powiedziałem, że nie pojadę, bo jak. Już mi z prawej strony zaczęli jechać kierowcy. Pani mi pokazała "blachę", żebym jechał na czerwonym. Jakbym przejechał na czerwonym, to bym dostał mandat i kto by go zapłacił? - powiedział kierowca Serhii Kuraksin, z którym rozmawiał reporter TVN24 Łukasz Wójcik.

Mężczyzna z pewnością dostałby mandat, bo na rondzie Kaponiera jest specjalny system monitoringu, który rejestruje takie wykroczenia.

Nie jest policjantką

Poznańska policja zajęła się przede wszystkim ustalaniem tego, kim jest pasażerka i czy rzeczywiście może być funkcjonariuszką. Jeszcze przed zatrzymaniem Andrzej Borowiak zaznaczał, że pasażerka z taksówki nie jest funkcjonariuszką ani pracownikiem cywilnym policji.

O ustaleniach funkcjonariuszy informowana jest prokuratura.

