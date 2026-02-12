Logo strona główna
Poznań

Uderzył w inne auto. Nagranie pokazało, jak do tego doszło

19-latek usłyszał już zarzut
Spowodował kolizję i opublikował nagranie, na którym widać jak do tego doszło
Źródło: TVN24
Wydawało się, że to kolizja jakich wiele. 19-latek nie zapanował nad autem i uderzył w stojącego passata. Nowe światło na sytuację z obwodnicy Wronek rzuciło nagranie, które pojawiło się w internecie. Widać na nim, że chwilę przed zderzeniem prędkościomierz w aucie 19-latka wskazywał blisko 200 km/h. Młody kierowca usłyszał właśnie zarzuty w prokuraturze.

16 stycznia na obwodnicy Wronek (Wielkopolska) kierujący BMW wjechał w tył stojącego Volkswagena. Auto zostało zepchnięte z drogi i wylądowało w rowie. Kierowcę Volkswagena zabrano do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, a 19-letniego sprawcę ukarano mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych oraz 12 punktami karnymi.

Wszystko się zmieniło, gdy w internecie pojawiło się nagranie z tej kolizji. To nagranie z auta, którym jechał 19-latek. Widać na nim, że w aucie panowała luźna i głośna atmosfera. Prędkościomierz, który w pewnym momencie wskazywał nawet 200 km/h.

18-latka potrącona na pasach. Nagranie

18-latka potrącona na pasach. Nagranie

Lublin
Po kolizji na ekspresówce trafił przed sąd w trybie przyspieszonym

Po kolizji na ekspresówce trafił przed sąd w trybie przyspieszonym

Kielce

"Zachowanie i to nagranie dało nam podstawę"

- Kiedy ta kolizja miała miejsce na obwodnicy Wronek, policjanci z drogówki nie mieli świadomości, że takie nagranie istnieje. Wtedy po ocenie tej sytuacji został nałożony na tego 19-latka mandat karny i paradoksalnie można powiedzieć, że ta sprawa została zakończona - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Nagranie z auta 19-latka zmienia ocenę całego zdarzenia
Nagranie z auta 19-latka zmienia ocenę całego zdarzenia
Źródło: TikTok

Po przeanalizowaniu nagrania policjanci stwierdzili, że 19-latek dopuścił się przestępstwa.

- Zachowanie tego 19-letniego kierowcy i to nagranie dało nam podstawę do tego, żeby został rozliczony za przestępstwo opisane w artykule 160 Kodeksu karnego, który mówi o tym, że karze podlega ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla innych osób chociażby poprzez takie zachowanie - dodał Borowiak.

Jak dowiedział się reporter TVN24, 19-latek został w czwartek (12 lutego) przesłuchany w prokuraturze i faktycznie usłyszał zarzut dotyczący narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia lub na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyźnie grożą teraz nawet 3 lata więzienia. 19-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Nagrania, które zmieniają wszystko

To nie pierwsza taka sytuacja, gdy po czasie okazuje się, że do zdarzenia drogowego nie doszło w wyniku zbiegu okoliczności, a brawurowego zachowania kierowcy.

Policjanci analizują materiały, które pojawiają się mediach społecznościowych i na innych portalach internetowych. Przekonał się o tym chociażby kierowca, który pędził 190 km/h po ulicy Krzywoustego w Poznaniu. Mężczyzna nagrał swój popis i opublikował w sieci. Policjanci dotarli do tego nagrania i ukarali kierowcę mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi.

W mediach społecznościowych pod nagraniami z takiej brawurowej jazdy pojawiają się komentarze, w których internauci dopytują, dlaczego wobec takich kierowców nie są kierowane wnioski do sądu o zatrzymanie prawa jazdy.

- Tutaj trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli na filmie widać prędkościomierz to nie jest to oficjalny pomiar, więc tutaj te możliwości policji i prokuratury są nieco ograniczone, co nie zmienia faktu, że takich szaleńczych jazd nie traktuje się wtedy tylko jako wykroczenie, a jako przestępstwo - tłumaczył Łukasz Wójcik, reporter TVN24, który zajmuje się tym tematem.

Był pijany i miał odebrane prawo jazdy. Dlatego poprosił, żeby podwiózł go syn. 14-letni

Był pijany i miał odebrane prawo jazdy. Dlatego poprosił, żeby podwiózł go syn. 14-letni

Szczecin
Pościg ulicami miasta. Ściął znak drogowy, uciekał też pieszo. Jest nagranie

Pościg ulicami miasta. Ściął znak drogowy, uciekał też pieszo. Jest nagranie

Białystok

Ponad 30 tysięcy zgłoszeń

Świadkowie niebezpiecznych sytuacji drogowych mogą również sami zaalarmować policję. Wystarczy wysłać nagranie na skrzynkę "stop agresji drogowej". Ważne, by przesyłać nagrania dotyczące m.in. nieprawidłowego wyprzedzanie, w tym przed i na przejściu dla pieszych, omijania pojazdu, który ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu, zajeżdżania drogi innym czy wjeżdżania na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.

W minionym roku na policyjne skrzynki mailowe wpłynęło prawie 30,6 tysiąca zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na drogach. To więcej niż rok wcześniej, gdy policjanci odebrali ponad 29,5 tysięcy zgłoszeń - wynika z policyjnych statystyk.

Najwięcej, bo 7146 donosów otrzymała Komenda Stołeczna Policji, a następnie komendy wojewódzkie: we Wrocławiu - 4250, Katowicach - 3003, Poznaniu - 2828, Krakowie - 2319, oraz Gdańsku - 2069. Jak zwraca uwagę policja, są to garnizony, w których skład wchodzą duże aglomeracje, a co za tym idzie gdzie ruch jest największy.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TikTok

