Wojewoda zmobilizował 200 studentów medycyny do pracy w szpitalu tymczasowym

Wielkopolski wojewoda Michał Zieliński poinformował, że 200 osób zostało zmobilizowanych do pracy w szpitalu tymczasowym w Poznaniu w pilnym trybie. Jak przyznał z nikim się w tej sprawie nie konsultował "ze względu na niecierpiący zwłoki charakter sprawy". Część powołanych do pracy protestuje.

Wojewoda Michał Zieliński zmobilizował do pracy na terenie szpitala tymczasowego zorganizowanego na Międzynarodowych Targach Poznańskich dwustu studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poinformował o tym w piśmie, w którym czytamy, że "ze względu na niecierpiący zwłoki charakter sprawy, tj. niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego [...] Wojewoda Wielkopolski odstępuje od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu".

To oznacza, że wojewoda odebrał możliwość wypowiedzenia się samych zainteresowanych czy związków zawodowych na temat tej decyzji. Teraz osoby powołane do pracy w szpitalu muszą bez dyskusji zgłosić się do pracy, często porzucając swoje dotychczasowe zajęcia i zmieniając plany życiowe.

"Nie wydłużę doby"

To oczywiście wywołało głosy niezadowolenia wielu z powołanych osób. – Od początku to na czym nam zależało, to dialog i dyskusja – mówi nam Katarzyna Głodowska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, oddział Poznań. – Mamy taką sytuację, że dostają pielęgniarki pismo, że natychmiast muszą się pojawić, żeby pracować z tamtymi pacjentami, którzy są w ciężkim stanie, a zostawiają pozostałych pacjentów – przypomina Głodowska.

- To bardzo trudne. Jak przystawienie do ściany, do muru – ocenia Aleksandra Pawełczyk, jedna z powołanych pielęgniarek, która jest na pierwszym I roku studiów magisterskich. Jak mówi, teraz musi bez zastanowienia, natychmiast porzucić wszystko i zgłosić się do pracy w MPT.

- Jednocześnie muszę pogodzić przymusową pracę na Targach i pracę prywatną, którą już mam, którą lubię – opowiada Pawełczyk. – To jest bardzo trudne, bo nie wydłużę doby, a też jestem tylko człowiekiem i mam swoje ograniczenia – dodaje.

Autor:eŁKa/gp

Źródło: TVN24