Policja kieruje wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej posła Sterczewskiego

Wielkopolska policja skierowała do Komendy Głównej Policji wniosek o udzielenie pomocy prawnej w zakresie uzyskania zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej posła Franciszka Sterczewskiego. - Taka jest procedura - tłumaczy mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. Chodzi o jazdę rowerem po użyciu alkoholu.

W nocy z 27 na 28 czerwca parlamentarzysta został zatrzymany do kontroli na ulicy Głogowskiej w Poznaniu , gdy jechał rowerem. Jak słychać na nagraniu z policyjnej kamerki, podstawą do zatrzymania był stan techniczny roweru, którym poseł się poruszał. Na wideo widać przebieg zdarzenia, w tym odmowę poddania się badaniu alkomatem, wyciągnięcie legitymacji poselskiej i próbę nakłonienia policjantów do zaniechania interwencji. Policjanci na nagraniu mówią między innymi o "bardzo silnej woni alkoholu". Poseł odmówił poddania się badaniu alkomatem.

W kolejnym wpisie poseł KO poinformował, że wysłał "zgłoszenie do Komendy Policji w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji, dobrowolne uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności". Po czym ponownie przeprosił.

Najpierw do KGP, później do marszałka Sejmu

Potwierdza to rzecznik wielkopolskiej policji, mł. insp. Andrzej Borowiak. I tłumaczy, że zgodnie z przepisami wniosek w zakresie uzyskania zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej do marszałka Sejmu może złożyć tylko Komendant Główny Policji. - Wystąpiliśmy z wnioskiem o pomoc prawną do Komendy Głównej Policji - taka jest procedura, że komenda główna kieruje wniosek o "zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności" do marszałka sejmu. Zarzuty są niezmienne: jazda rowerem bez oświetlenia, jazda środkiem jezdni, niewykonywanie poleceń policjantów i jazda po użyciu alkoholu - wymienia.