Włamał się do piwnicy, ukradł antyki warte ponad 60 tysięcy złotych

Wpadł w innej piwnicy

Informacje te potwierdziły się. Mężczyznę udało się zatrzymać 16 grudnia. Ujęto go w piwnicy, która również nie należała do niego.

Policjantom w toku prowadzonego śledztwa udało się odzyskać skradzione przedmioty oraz zgromadzić materiał, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. 33-latek przyznał się do winy. Teraz grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

To nie był jednak koniec kłopotów 33-latka. - Okazało się, że był on też poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w związku z poprzednimi występkami. Trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd - przekazuje Paterski.