Wjechali autem do zoo i urządzili sobie "rajd". "Staranowali nam meleksa"

Skłamali, że jadą na budowę

Sprawa skończy się w sądzie

"Rajdowców" zatrzymała policja. - Po zatrzymaniu okazało się, że to dwóch 19-latków z Pobiedzisk. Kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia auta. Ta sprawa trafi do sądu. Niezależnie policja wyjaśni sprawę pogróżek, które ci mężczyźni mieli kierować do pracowników ogrodu - informuje Borowiak.