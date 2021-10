Wielka ucieczka z zoo. Jedna małpa rozbroiła żołnierza i zdobyła karabin, druga w mieszkaniu "czytała" gazetę

Choć brzmi to jak science-fiction, ta historia miała miejsce naprawdę. 55 lat temu po Poznaniu biegały dwie szympansice, które uciekły z zoo. Jedna z nich w ręku miała karabin, drugą goniły oddziały ZOMO, strażacy i pracownicy ogrodu.

Wszystko rozegrało się w czwartek, 6 października 1966 roku nad ranem. Kilka minut po godzinie 8 z pawilonu małp zaczęły dochodzić niepokojące hałasy. Usłyszał je opiekun zwierząt, który od razu postanowił sprawdzić co się dzieje.

"Doświadczony pielęgniarz, pracujący już 20 lat w zoo, wszedł do pawilonu małp, gdzie działo się coś niedobrego – szympansy biły się między sobą" - pisał Express Poznański.

Gdy tylko otworzył klatkę, stało się coś, czego się nie spodziewał. "Jedna z małp go pchnęła i gdy upadł – druga przekoziołkowała przez niego. Pogonił za nimi korytarzem, ale szympansica Monika jednym ciosem łapy otworzyła dolne drzwi pawilonu" – relacjonowała poznańska popołudniówka.

Jak małpa stała się "tajemnicą wojskową"

Prawda była jednak nieco inna. Z klatki uciekły dwie małpy, ale wiedzieli o tym w zasadzie wyłącznie pracownicy zoo i żołnierze. I raczej nikomu nie zależało, by o tej drugiej ktokolwiek jeszcze się dowiedział.

Jak tłumaczył w książce "Miasto nie do Poznania" Janusz Kocięcki, wieloletni pracownik zoo, druga z małp od razu uciekła na teren jednostki wojskowej, znajdującej się bezpośrednim sąsiedztwie Starego Zoo w Poznaniu. I tam zaskoczyła jednego z wojskowych.

– Szympansica dobiegła do żołnierza stojącego na warcie, wyrwała mu karabin, skierowała go lufą w swoją stronę, popatrzyła do środka i odrzuciła - opowiadał.