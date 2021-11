Większa strefa parkowania w Poznaniu. Kierowcy zapłacą za postój pod katedrą

Od 2 listopada na poznańskiej Śródce, Ostrowie Tumskim i Zagórzu obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania. Za pozostawienie tam auta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 trzeba będzie płacić. Jak tłumaczą urzędnicy, wszystko to w trosce o uporządkowanie parkowania.

Im dłużej, tym drożej

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje obszar ograniczony od północy torami kolejowymi, od wschodu ulicą Podwale, od południa ulicą Wyszyńskiego do mostu Mieszka I, następnie rzeką Cybiną i kanałem rzeki Cybiny w kierunku południowym aż do połączenia z rzeką Wartą i od zachodu rzeką Wartą. Strefa w tej części Poznania to tak zwana strefa zwykła. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Za pierwszą godzinę trzeba będzie zapłacić 3,50 zł, za drugą 4,20 zł i 4,90 zł za trzecią, a każda kolejna kosztować będzie 3,50 zł.